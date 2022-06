Prinz Louis durfte erstmals eine Kutschen-Fahrt mit seinen Geschwistern und seiner Mutter Herzogin Kate bei der Parade "Trooping the Colour" absolvieren. Der Vierjährige winkte geübt den Menschen zu.

Die mehrtägigen Hauptfeierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) starten am Donnerstag (2. Juni) mit der "Trooping the Colour"-Parade. Anders als in den vorherigen Jahren wird die 96-Jährige dieses Mal nicht in einer Kutsche fahren. Dafür durften ihre Urenkel Prinz Louis (4), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz George (8) gemeinsam mit Mutter Herzogin Kate (40) und Herzogin Camilla (74) in einer Festkutsche Platz nehmen. Vor allem der Vierjährige begeisterte bei seinem ersten großen Auftritt und winkte royal den Menschen an der Straße zu.

Die Geschwister hatten sich bei den Outfits farblich abgestimmt. Prinz George, ganz der große Bruder, erschien für die Parade in einem dunkelblauen Anzug, einem weißen Hemd mit Kragen und einer blauen Krawatte. Prinzessin Charlotte trug ein hellblaues Kleid mit ausladenden Ärmeln und Schleife am Kragen und Bruder Prinz Louis ein maritimes, weiß-blaues Ensemble. Herzogin Kate entschied sich für ein weißes Kleid von Alexander McQueen und einen weiß-blauen Hut von Philip Treacy. Herzogin Camilla kam in einer hellblau gestreiften Robe, Perlenkette und passendem Hut.

Hoch zu Ross kamen hingegen Prinz Charles (73), Prinz William (39) und Prinzessin Anne (71). Die drei vertreten Queen Elizabeth II. als Oberst der Welsh Guards, der Irish Guards und der Blues and Royals bei der Parade. Die Monarchin wird zum ersten Mal nicht den Salut entgegennehmen.