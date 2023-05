Beim Eurovision Song Contest in Liverpool hat Prinzessin Kate für eine Überraschung gesorgt. Sie eröffnete das Musik-Event mit dem Kalush Orchestra.

Am Klavier hat Prinzessin Kate (41) am 13. Mai den Eurovision Song Contest ( ESC) zusammen mit dem Vorjahressieger Kalush Orchestra eröffnet - in einem in der Live-Übertragung gezeigten Einspieler. Die Royals meldeten sich auch in den sozialen Medien und teilten einen Clip, in dem Kate noch einmal im märchenhaften, blauen Kleid performt. "Eine Eurovisions-Überraschung", schrieb der Palast dazu.

A #Eurovision surprise 🎹



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

"Gibt es irgendetwas, das Prinzessin Catherine nicht kann?"

Es sei Kate eine Freude gewesen, ein Teil dieser "besonderen Performance" mit dem Kalush Orchestra zu sein, die 2022 mit dem Lied "Stefania" den ESC gewonnen hatten. Das Ganze soll Anfang des Monats aufgenommen worden sein. Daneben waren auch andere Stars wie der Komponist Andrew Lloyd Webber (75) in der Eröffnung zu sehen.

Zahlreiche Nutzerinnen, Nutzer und Royal-Fans waren in den Kommentaren voll des Lobes für die Ehefrau von Prinz William (40). "Absolut wundervoll", urteilte eine Userin etwa. Ein anderer fragte: "Gibt es irgendetwas, das Prinzessin Catherine nicht kann?" Royal-Kritiker zeigten sich hingegen wenig überzeugt.

Aufgrund des Krieges kann der Wettbewerb in diesem Jahr nicht in der Ukraine ausgetragen werden. Großbritannien hat übernommen. Wer in Liverpool den diesjährigen ESC-Sieg mit nach Hause nimmt, entscheidet sich in der Nacht auf den morgigen 14. Mai.