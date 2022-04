Herzogin Meghan (40) beging einen peinlichen Fehler bei einem Auftritt am Rande der Invictus Games (16.-22. April) im niederländischen Den Haag.

Als sie am Sonntag das Zelt der britischen Botschaft vor Ort besuchte und dort zusammen mit kleinen Kindern malte, entstand ein Foto, das sie beim Beschriften einer gemalten gelb-blauen Ukraine-Flagge zeigte. Wie unter anderem auf der Twitter-Seite der Botschaft zu sehen ist, schrieb die US-amerikanische Ehefrau von Prinz Harry (37) "peace" auf das Bild. Das "Frieden" platzierte sie auf dem blauen Teil der Flagge - und dieser lag bei ihr unten, also falsch herum.

A very special moment in the @UKinNL tent on Sunday as Meghan, the Duchess of Sussex joined #TeamUK🇬🇧 families for @nl_British's story hour! Team UK's James Stride read 'Hairy Maclary from Donaldson's Dairy'@InvictusGamesNL #IG22 @HelpforHeroes

📷 Chris Allerton @WeAreInvictus pic.twitter.com/JpXj3e3HnD