Was für ein Auftritt: Die schwedische Kronprinzessin Victoria wählte für den Polar Music Prize eine auffällige Robe in neongelb. Die trug zuvor schon eine adelige Kollegin aus den Niederlanden.

Victoria von Schweden (45) hat für den Polar Music Prize einen auffälligen Look gewählt. In einer neongelben Robe stellte sie bei der Preisverleihung im Grand Hotel Stockholm ihre überwiegend dunkel gekleidete Familie in den Schatten.

Kleid von H&M

Die schwedische Thronfolgerin war in ihrem gelben gestuften Kleid der Hingucker des Abends. Wie die Instagram-Seite "Royal Fashion Police" berichtete, stammt die asymmetrische Robe von dem schwedischen Modeunternehmen H&M. Dazu kombinierte die 45-Jährige schwarze Pumps von Gianvito Rossi.

Doch sie ist nicht die erste Royal-Lady, die das auffällige H&M-Kleid für eine Veranstaltung wählte. Anfang 2022 trug es bereits Eloise van Oranje (20) zu den NPO Zapp Awards. Die Gräfin steht als Nichte von König Willem-Alexander (56) auf Platz fünf der niederländischen Thronfolge.

Der Preis ist Schwedens größte Musikauszeichnung

Der Polar Music Prize ist die größte Musikauszeichnung in Schweden. Der Preis wurde 1989 von dem verstorbenen Abba-Manager Stig Anderson (1931-1997) gegründet.

Zur Preisverleihung am 23. Mai erschien Victoria gemeinsam mit ihren Eltern König Carl Gustaf (77) und Königin Silvia (39) sowie ihrem Bruder Carl Philip (44) und dessen Frau Sofia (38). Wie das schwedische Königshaus auf seiner Instagram-Seite mitteilte, überreichte der König die Preise für Angelique Kidjo, Chris Blackwell und Arvo Pärt.

Victorias Schwägerin Sofia trug an dem Abend ein helles Satinkleid mit rosa-blauem Blumenmuster des Labels byTiMo. Die anderen Mitglieder der Familie waren dunkel gekleidet, so dass die Thronfolgerin bei gemeinsamen Aufnahmen noch mehr hervorstach.