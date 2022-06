Zu den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen saßen Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht mal in der Nähe von Prinz William und Herzogin Kate. Das ist der Grund dafür.

Sind Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) bei den Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Queen (96) absichtlich so weit weg von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) platziert worden? Diese Frage stellten sich viele Royal-Fans.

Es war das erste Mal seit dem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey (68), dass die beiden Paare zu einem offiziellen Termin zusammenkamen. In dem Interview hatten Harry und Meghan dem Palast unter anderem Rassismus und fehlende psychische Unterstützung vorgeworfen. Über ihre Schwägerin hatte Meghan gesagt, dass sie sie zum Weinen gebracht habe. Das Verhältnis soll seitdem angespannt sein.

Bei dem Dankgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale zu Ehren der Queen am Freitag saßen die beiden Paare nun nicht nur einige Plätze voneinander entfernt, sondern sogar auf verschiedenen Seiten des Ganges. Zudem saßen Prinz William und Herzogin Kate in der ersten Reihe, während Prinz Harry und Herzogin Meghan in der zweiten Reihe Platz nehmen mussten.

Sitzplan hat Tradition

Das alles hat aber nichts mit dem angeblichen Zerwürfnis der Brüder oder ihrer Frauen zu tun. Wie unter anderem der "Mirror" berichtet, folgt der Sitzplan dem royalen Protokoll. Wie es Tradition ist, sitzen die Royals in der Reihenfolge ihres Dienstalters.

So trafen die dienstjüngsten Royals, darunter Mike (43) und Zara Tindall (41), zuerst ein, gefolgt von Prinz Edward (58) und seiner Frau Sophie, Gräfin von Wessex (57), und ihren beiden Kindern. Danach kamen Prinzessin Beatrice (33) und Prinzessin Eugenie (32) mit ihren Ehemännern. Anschließend waren Harry und Meghan an der Reihe.

Als letztes betrat Prinz Charles (73) in Abwesenheit der Königin die Kathedrale. Die Monarchin wollte ebenfalls teilnehmen, sagte aber schon am Abend zuvor ab. Nach der Teilnahme an der "Trooping the Colour"-Parade am Donnerstagnachmittag vom Buckingham Palast aus soll sie "einige Beschwerden" verspürt haben.