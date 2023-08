England jubelt über seine Fußball-Heldinnen: Zum ersten Mal stehen die "Löwinnen" nach dem 3:1-Sieg gegen Australien im Finale einer Frauenfußball-WM. Auch Kronprinz William (40) und Prinzessin Kate (41) freuen sich über den Erfolg. Auf dem offiziellen Twitter-Account des royalen Paares gratulierte William überschwänglich: "Was für eine phänomenale Performance der Löwinnen - Auf zum Finale!"

What a phenomenal performance from the @Lionesses – on to the final! Commiserations to @TheMatildas, you've played brilliantly and been fantastic co-hosts of this World Cup. W