Wales hat sich im Spiel gegen England am gestrigen Dienstag bei der WM in Katar nicht durchsetzen können. Auch die Royals haben sich mit einem Tweet von ihrem Team verabschiedet.

Auf Twitter schrieben der Prinz und die Prinzessin von Wales zum Ausscheiden des Teams: "Ihr könnt sehr stolz auf euch sein. Die erste WM seit 58. Dieses Turnier habt ihr mit Herz und Stolz gespielt. Wir freuen uns darauf, euch bei der Euro 2024 zu sehen!" Die exakt selbe Nachricht verfassten Kate (40) und William (40) auch noch auf Walisisch und sendeten sie in die Welt.

⚽️ @Cymru, be very proud. First World Cup since '58. This tournament you’ve played with heart and pride. Looking forward to seeing you at Euro 2024!