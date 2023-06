Seit zehn Jahren ist Prinzessin Madeleine nun schon verheiratet. Das Ehe-Jubiläum nahm die Schwedin zum Anlass, mehrere private Schnappschüsse von ihrer Hochzeit zu posten.

Prinzessin Madeleine (40) hat zu ihrem zehnten Hochzeitstag private Schnappschüsse ihres großen Tages veröffentlicht. Seit 2013 ist sie mit dem britisch-amerikanischen Finanzmanager Chris O'Neill (48) verheiratet.

"Ein Rückblick auf einige private Momente"

Die schwedische Prinzessin postete auf ihrer Instagram-Seite neun Fotos von der Hochzeit am 8. Juni 2013. Dazu schrieb sie: "Ein Rückblick auf einige private Momente, die ich von unserer Hochzeit heute vor zehn Jahren schätze." Zu sehen sind zum Beispiel zwei schwarz-weiße Porträtfotos der Braut sowie Fotos von der Party auf Schloss Drottningholm. Auch ein Kuss mit dem Bräutigam befindet sich unter den Schnappschüssen.

Die Schwester von Kronprinzessin Victoria (45) postet hin und wieder Einblicke in ihr Familienleben. Mit O'Neill, den sie 2010 in New York kennenlernte, hat sie drei Kinder: Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (7) und Prinzessin Adrienne (5).

Das Paar ist während seiner Ehe mehrfach umgezogen und lebte in den vergangenen Jahren in New York, Stockholm, London und Florida. Nach fünf Jahren in Florida gab der Palast im März 2023 bekannt, dass die Familie im August "auf unbestimmte Zeit" nach Schweden zurückkehren werde. Am schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni feierten sie bereits mit.