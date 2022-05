Zum siebten Geburtstag ihrer Tochter, Prinzessin Charlotte, hat Herzogin Kate neue Fotos geknipst. Die Royals veröffentlichten zwei bezaubernde Bilder.

Prinzessin Charlotte feiert am 2. Mai ihren siebten Geburtstag. Ihre Eltern Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) haben bereits vorab neue Fotos ihrer Tochter veröffentlicht. Dabei hat Kate mal wieder ihr Talent für die Fotografie unter Beweis gestellt, denn die Bilder hat die 40-Jährige geknipst. Auf dem offiziellen Instagram- und Twitter-Account der Cambridges wurden zwei Fotos veröffentlicht, die Charlotte breit grinsend zeigen.

Sie sitzt auf den Bildern in einer Blumenwiese, trägt eine dunkelblaue Hose, eine weiße Bluse mit Punkten und darüber einen hellblauen Wollpullover. Ihre langen Haare fallen ihr locker über die Schultern. Auf einem der Fotos umarmt Charlotte das neue Familienmitglied der Cambridges: einen schwarzen Cocker Spaniel.

Prinzessin Charlotte hat an ihrem Geburtstag schulfrei

Laut dem "People"-Magazin hat Kate die Fotos am vergangenen Wochenende in der Nähe ihres Landsitzes in Norfolk aufgenommen. Da der erste Montag im Mai traditionell ein Feiertag in Großbritannien ist, hat Prinzessin Charlotte an ihrem Geburtstag schulfrei.

Prinzessin Charlotte ist das zweite Kind von Prinz William und Herzogin Kate. Sie hat noch die Brüder Prinz George (8) und Prinz Louis (4).