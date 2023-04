Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey in London statt. Zu diesem besonderen Anlass hat die Royal Mint, die offizielle Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs, eine Reihe von Gedenkmünzen vorgestellt. Darunter eine 5-Pfund- sowie eine 50-Pence-Münze.

Die Gedenkmünzen zeigen König Charles III. mit Krone. Das Bildnis wurde vom Künstler und Bildhauer Martin Jennings (65) entworfen. Es handelt sich dabei um das erste gekrönte Porträt von Charles, das auf einer Münze zu sehen sein wird. Bei der Krone handelt es sich um eine Tudor-Krone, die von Charles persönlich dafür ausgewählt wurde. Die Krone selbst existiert nicht mehr, da sie in den 1640er-Jahren zerstört wurde.

"Nach meiner Arbeit an dem ungekrönten Münzbild Seiner Majestät freue ich mich sehr über die Gelegenheit, an einer gekrönten Version für die Krönungsserie zu arbeiten. Jedes Detail der Krone muss peinlich genau stimmen, und es hat mich viel Arbeit gekostet, es richtig hinzubekommen", wird Jennings in der Pressemitteilung der Royal Mint zitiert. "Ich bin stolz darauf, dass ich die Gelegenheit hatte, ein Design zu entwerfen, das diesem historischen Anlass gerecht wird und ihn gleichzeitig würdig feiert." Die 5-Pfund-Münze zeigt außerdem auf der Rückseite eine Komposition von Timothy Noad, die neben der Krone die symbolischen Gegenstände, die bei der Krönungszeremonie verwendet werden, darstellt.

Die Rückseite der 50-Pence-Münze wurde von der Royal-Mint-Designerin Natasha Jenkins entworfen. Darauf zu sehen ist die ikonische Westminster Abbey sowie Charles' Monogramm und Krone. "Da Westminster Abbey eine so ikonische Rolle bei der Krönung spielt, entschied ich mich für eine stilisierte Linienzeichnung von Westminster Abbey, die sofort mit Großbritannien in Verbindung gebracht wird."

Darüber hinaus umfasst das Sortiment auch eine Reihe von weiteren Münzen, die in verschiedenen Ausgaben und Größen erhältlich sind und jeweils das gekrönte Münzbildnis von König Charles auf der Vorderseite und ein Design von John Bergdahl auf der Rückseite zeigen. Alle Münzen sollen am Montag, dem 24. April 2023, in den Handel kommen.

