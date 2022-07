Seit schon 15 Jahren läuft "Inas Nacht". Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel empfängt Ina Müller die Musiker Marius Müller-Westernhagen und Olli Schulz.

15 Jahre "Singen, Sabbeln, Saufen". Seit 2007 lädt Ina Müller (57) für den NDR prominente Gäste in den Hamburger "Schellfischposten". Am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, startet im Ersten die Jubiläumsstaffel von "Inas Nacht". Die ARD hat nun in einer Pressemitteilung die Gäste der neuen Folgen bekannt gegeben.

Drei deutsche Musikstars bei Auftakt zur neuen "Inas Nacht"-Staffel

Zum Auftakt gibt sich Marius Müller-Westernhagen (73) die Ehre. Mit einem der erfolgreichsten deutschen Rockstars spricht Ina Müller über seinen ersten Kuss und Tipps von Kollege Udo Lindenberg (76). Außerdem besucht Olli Schulz (48) den "Schellfischposten". Der Musiker und TV-Entertainer spricht mit der Gastgeberin über Fastenkuren und seine Zeit als Roadie.

Dritter deutscher Musiker im Bunde ist Jochen Distelmeyer (55). Der ehemalige Sänger von "Blumfeld" singt bei Ina Müller aus seinem neuen Soloalbum "Gefühlte Wahrheiten".

"Inas Nacht": Diese Stars sind zu Gast in den neuen Folgen

Das Erste hat auch die Gäste der weiteren Folgen der Jubiläumsstaffel verraten: Ina Müller erwartet die Schauspieler Uwe Ochsenknecht (66), Elena Uhlig (46), Jasna Fritzi Bauer (33), Désirée Nosbusch (57) und Katharina Thalbach (68). Dazu kommen die Sänger Bill Kaulitz (32) und Giovanni Zarrella (44), die Komiker Jan Böhmermann (41), Torsten Sträter (55) und Sebastian Pufpaff (45) plus Fußballtrainer Steffen Baumgart (50).