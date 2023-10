Die 15. "TV total Wok WM" steht in den Startlöchern. Jetzt wurde verkündet, welche prominenten Fahrerinnen und Fahrer sich dieses Mal in den Eiskanal wagen.

Am 11. November steht die 15. "TV total Wok WM" an. Jetzt hat ProSieben bekannt gegeben, wer sich dieses Mal in die Bobbahn wagt. Insbesondere zahlreiche Sportlegenden geben sich die Ehre. Wie der Sender berichtet, bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 35 Weltmeister- und 30 Olympische Medaillen mit ins Starterfeld.

Im Einer-Wok werden antreten: "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff, Fußballer Kevin Großkreutz, Sänger Lucas Cordalis, Fitness-Influencerin Sophia Thiel, Dschungelcamp-Teilnehmerin Jolina Mennen, Ex-Rennrodler Armin Zöggeler, Social-Media-Star Younes Zarou, Musiker Evil Jared, "Let's Dance"-Teilnehmer René Casselly und Extremsportler Joey Kelly. Letzterer konnte bereits fünf Wok-Weltmeistertitel einfahren und will auch seinen aktuellen Titel von 2022 dieses Jahr verteidigen.

Teams für Deutschland, Italien oder Irland

Im Vierer-Wok wird Pufpaff den Eiskanal mit Matze Mester, Kevin Kuske und Julia Taubitz im "TV total"-Team hinuntersausen. Weitere Teilnehmer für die Deutschland-Teams sind Thore Schölermann, Pascal Hens, Sven Hannawald, Thorsten Legat, Johannes Ludwig, Evi Sachenbacher-Stehle, Felix von Jascheroff und René Adler. Für Italien treten unter anderem Stefano Zarrella und Riccardo Basile an, für Österreich Alexander Kumptner und Thomas Morgenstern, für Team Mallorca Jürgen Milski und Tim Toupet und für die Türkei Erol Sander und Menderes Bagci. Für Irland tritt ein ganzes Kelly-Team in Form von Joey Kelly, Sohn Luke, Bruder Jimmy und Neffe Gabriel an.

Elton (52) und Ron Ringguth (57) werden das sportliche Promi-Event moderieren und kommentieren. Am Startpunkt werden die Comedians Bastian Bielendorfer (39) und Özcan Cosar (42) die Kandidatinnen und Kandidaten interviewen. Im Ziel steht dann Sophia Thomalla (34) parat.

Die "TV total Wok WM" wird am Samstag, 11. November (20:15 Uhr live auf ProSieben) über die Bühne gehen. Das Qualifying findet am Freitag, 10. November (auf ProSieben) statt.