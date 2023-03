Seit der Austragung 1997 begleitet Peter Urban den ESC. Dieses Jahr kommentiert er den Musikwettbewerb zum letzten Mal, wie der NDR nun erklärte.

Peter Urban (74) wird den Eurovision Song Contest ( ESC) in diesem Jahr zum 25. und letzten Mal kommentieren. Das teilte der NDR am Mittwoch mit. Mit dem Finale am 13. Mai werde er von dieser Aufgabe Abschied nehmen, heißt es in der Mitteilung. Der NDR-Journalist, Radio- und TV-Moderator begleitet den Musikwettbewerb bereits seit der Austragung 1997 in Dublin. 2013 verabschiedete sich Urban offiziell in den Ruhestand, war aber weiterhin als Kommentator der beiden ESC-Halbfinale und des ESC-Finales tätig.

Vor dem diesjährigen Finale in Großbritannien wird Peter Urban am 12. Mai (20:15 Uhr) vom NDR Fernsehen mit dem Porträt "Lena, Stefan Raab und Co. - Peter Urbans 25 legendäre ESC Jahre" geehrt. Darin erinnert sich der 74-Jährige "an seine größten und bewegendsten ESC-Momente - und daran, wie er diese Augenblicke, die vielfach im kollektiven Gedächtnis der Deutschen Eingang gefunden haben, damals erlebt hat und heute sieht".

"Es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen!"

Peter Urban erklärt vor seinem ESC-Abschied, er habe sich "bemüht, den Wandel vom traditionellen Grand Prix zum weltweiten Top-Event der internationalen Musikszene den deutschen Zuschauern nahe zu bringen, mal informativ und sachlich, mal emotional und mit leiser oder lauterer Ironie". Er hoffe, dass er auch in den Jahren "mit schwächeren deutschen Ergebnissen mit meinen Kommentaren mitgeholfen habe, das Interesse für diese faszinierende, einzigartige Veranstaltung, die in der Welt ihres Gleichen sucht, hochzuhalten". Er fügte hinzu: "Ich bedanke mich für das Vertrauen und die langjährige Treue, es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen!"

Peter Urban begann beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg schon während seines Studiums der Anglistik und Geschichte zu arbeiten. Als Autor und Moderator stand er ab 1974 bei "Musik für junge Leute" oder auch für die Sendung "Der Club" im NDR 2 Studio. Seit 1988 gehörte Urban zur Musikredaktion der Popwelle. Bei NDR Info verantwortete er dem Sender zufolge als Redakteur auch die Sendungen "Nachtclub" und "Nightlounge" und moderierte weiterhin Musik-Specials bei NDR 2.

Seit seinem Ruhestand 2013 ist Peter Urban, der am 14. April seinen 75. Geburtstag feiert, neben dem ESC weiterhin auf NDR 2 (die "Peter Urban Show") und mit seinem Musik-Podcast "Urban Pop" zu hören.