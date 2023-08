Kurz vor dem Ende von Staffel zwei steht die Verlängerung von "And Just Like That..." fest. Der Streamingdienst Max hat die Fortsetzung der ikonischen New-York-Serie offiziell bekannt gegeben.

Der "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That..." geht weiter. Zwei Tage vor dem Finale der aktuell laufenden zweiten Staffel hat der Streamingdienst Max heute die Verlängerung der Erfolgsserie bekannt gegeben. "Cosmopolitans sind angebracht! 'And Just Like That...' kehrt für Staffel drei zurück", heißt es auf dem offiziellen X-Kanal (ehemals Twitter) des US-amerikanischen Streamingdienstes.

"And Just Like That..." eilt von Erfolg zu Erfolg

Das "Sex and the City"-Spin-off kehrte ursprünglich im Dezember 2021 mit der Premierenausgabe zurück auf die Bildschirme. Zuschauer und Fans erlebten ein emotionales Wiedersehen mit den ikonischen Figuren Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 58), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 57) und Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis, 58). Nur Kim Cattrall (67) fehlte als Fan-Liebling Samantha Jones. Die Darstellerin wird jedoch im noch nicht ausgestrahlten Finale der zweiten Staffel einen kleinen Cameo-Auftritt haben. In den aktuellen Folgen kehrte zudem John Corbett (62) als Carries On-Off-Liebe Aidan Shaw zurück. Zwischen den beiden Figuren knisterte es augenblicklich wieder gewaltig.

Cosmos are in order 🍸!#AndJustLikeThat is returning for Season 3! pic.twitter.com/p5oML4moKT — Max (@StreamOnMax) August 22, 2023

Im Zuge der heutigen Verlängerung der Serie gab der Streamingdienst Max (ehemals HBO Max) bekannt, dass die zweite Staffel die meistgesehene Fortsetzung einer Show auf dem Service sei.

"Wir erheben unsere Cosmopolitans für [Showrunner] Michael Patrick King und sein großartiges Team [...] und können es kaum erwarten, dass das Publikum sieht, wohin Staffel drei unsere liebsten New Yorkerinnen führen wird", erklärte Max-Programmchefin Sarah Aubrey in einem "Variety" vorliegenden Statement. Auch Showrunner King (68) freut sich nach eigener Aussage darauf, "mehr Zeit im 'Sex and the City'-Universum zu verbringen", und neue Geschichten über die beliebten Figuren zu erzählen.

"Sex and the City" begeistert seit einem Vierteljahrhundert die Fans

Die Serie "Sex and the City" wurde ursprünglich von 1998 bis 2004 auf dem Premiumkabelkanal HBO ausgestrahlt, und gilt in vieler Hinsicht auch heute noch als bahnbrechend für das Erzählen von Geschichten aus einer vornehmlich weiblichen Perspektive. Die zwei Kinofilme "Sex and the City - Der Film" und "Sex and the City 2" folgten 2008 und 2010, bevor nach rund elfjähriger Pause die Nachfolgeserie "And Just Like That..." an den Start ging.