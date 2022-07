Bei der Aufzeichnung der Jubiläumsshow "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" kam das Publikum unter anderem in den Genuss eines gemeinsamen Auftritts von Andrea Berg und ihrer Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai.

Wenn Schlagerstar Andrea Berg (56) in einer Woche mit der TV-Show "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" (6. Juli, 20:15 Uhr, ZDF) gefeiert wird, wird sie unter anderem mit ihrer Stief-Schwiegertochter, Schlagersängerin Vanessa Mai (30), zusammen performen. Erste Fotos vom ersten gemeinsamen Auftritt der beiden Künstlerinnen entstanden bei der Aufzeichnung der Show am Freitag.

Zu sehen sind die beiden Frauen Hand in Hand und im Partnerlook. In ihren schneeweißen Hose-Top-Kombinationen und mit den langen offenen Haaren sehen sie sich tatsächlich etwas ähnlich. Dabei sind die beiden nicht blutsverwandt. Vanessa Mai ist seit 2017 mit Andreas Ferber (geb. 1983), dem Stiefsohn von Andrea Berg, verheiratet. Seit fast zehn Jahren kennen sich die beiden Frauen.

Kein "Knatsch"

Zuletzt hatten sie mit "Knatsch"-Gerüchten aufgeräumt. "Es gab nie eine Situation, in der wir beide aneinandergeraten sind. Es war eher so, dass in der Öffentlichkeit über die böse Schwiegermutter oder die böse Schwiegertochter geschrieben wurde. Das ist immer nur der Blick auf uns gewesen. Aber es gab zwischen uns nie Knatsch", erzählte Mai im Doppelinterview der "Bild am Sonntag". Berg verriet außerdem, dass sie sogar "regelmäßig zusammen Familienurlaube" machen würden.

"Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" und mehr

Doch damit nicht genug, in der Sendung "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" performen viele weitere Künstlerinnen und Künstler mit und für die Jubilarin, wie auf ihrer Instagram-Seite zu sehen ist:

DJ Bobo, DJ Ötzi, Johnny Logan, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Maite Kelly, Nino de Angelo, die Höhner, Al Bano Carrisi, Nightfever, Stereoact, Justin Jesso und Gastgeber Giovanni Zarrella.