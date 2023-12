Mit Talent und Kampfgeist errangen sie 2023 Siege in TV-Shows. Doch was geschah nach den Erfolgen bei "Let's Dance" oder "The Masked Singer"?

Anna Ermakova (23) hat im vergangenen Mai das Finale von "Let's Dance" gewonnen und erlangte mit ihren Auftritten und über die Show hinaus viel Aufmerksamkeit. Wer konnte 2023 in anderen TV-Shows punkten und den Sieg einfahren? Und wie ging es für die Gewinnerinnen und Gewinner nach den finalen Sendungen weiter?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Djamila Rowe (56) ist die amtierende Dschungelkönigin. 62,26 Prozent der Zuschauer haben Ende Januar im Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für die Visagistin angerufen. Damit setzte sie sich gegen ihre Konkurrenten "Gigi" Birofio (24) und Lucas Cordalis (56) deutlich durch. Rowe habe sich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" viele "Dinge von der Seele gesprochen und das tat mir gut", erzählte sie nach ihrem Sieg bei "stern TV". Sie habe wohl in ihrem "ganzen Leben noch nie so viel geweint wie dort". Gleichzeitig war die Show eine großartige Erfahrung für sie: "Das Dschungelcamp war für mich das schönste Erlebnis in meinem Leben."

Nach dem Dschungelcamp war Rowe viel unterwegs und häufiger Gast auf Events wie der Bertelsmann-Party im Juni und der Berliner Fashion Week im Juli. Im Fernsehen sah man sie bis auf "Grill den Henssler" Ende April erst einmal nicht mehr. Ab September gab es ein TV-Wiedersehen mit Rowe, sie wurde Teil der neuen RTLzwei-Dokuserie "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt".

"The Masked Singer"

Der ehemalige "DSDS"-Sieger Luca Hänni (29) gewann im Frühjahr 2023 die achte Staffel der Promi-Maskenshow "The Masked Singer". Der Schweizer Sänger setzte sich als Schuhschnabel unter anderem gegen Schauspielerin Felicitas Woll (43) als Igel durch. Hänni veröffentlichte kurz nach seinem Sieg mit seiner "Masked Singer"-Mitstreiterin Patricia Kelly (54) die Single "Not Everyone's Darling".

Doch vor allem sein Privatleben hielt nach seinem Sieg einige Highlights bereit. Gemeinsam mit Partnerin Christina Luft (33) bezog er nicht nur das gemeinsame Haus in der Schweiz, das Paar heiratete auch Ende August. Die beiden lernten sich als Promi-Profi-Tanzpaar 2020 bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" kennen.

"Let's Dance"

Der RTL-Tanzshow-Dauerbrenner sorgte 2023 ebenfalls für viel Aufmerksamkeit - und das vor allem durch die am Ende gekürte Siegerin. Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker (56) und Angela Ermakova (55), setzte sich mit Tanzpartner Valentin Lusin (36) im großen Finale gegen Julia Beautx (24) und Philipp Boy (36) durch und holte sich den Tanzpokal. Insgesamt konnte Ermakova elf Mal die Höchstpunktzahl der Jury einheimsen - ein Rekord in der Show.

Danach ging es für sie nicht nur auf "Let's Dance"-Live-Tour. Mit ihrem Sieg zog die 23-Jährige auch ihren allerersten TV-Jury-Job an Land, den sie 2024 antreten wird: "Teil von 'Das Supertalent' zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich", erklärt sie im RTL-Interview. "Durch meine Teilnahme bei 'Let's Dance' weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt. Ich habe gelernt, immer an mich zu glauben und nie aufzugeben."

"Germany's next Topmodel"

Am 15. Juni gewann Vivien Blotzki (23) die 18. Staffel von "Germany's next Topmodel". "Unbeschreiblich, mir bleibt die Luft weg", beschrieb sie ihre Gefühle direkt nach dem Sieg. Auf die Koblenzerin wartete das Preisgeld von 100.000 Euro, sie durfte auf das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" und arbeitete für eine Kampagne des Kosmetikherstellers Mac Cosmetics.

Das Leben der "GNTM"-Siegerin hat sich seit ihrem Sieg in vielen Dingen verändert. Sie verfolgt weiter ihre Modelkarriere, lief zum Beispiel bei der Berliner Fashion Week für Designerin Jasmin Erbas über den Catwalk. Sie schloss auch ihre Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel ab. Und sie setzt auf ihrem Social-Media-Account unter anderem mit freizügigen Bildern immer wieder klare Statements gegen Bodyshaming.

"Kampf der Realitystars" und "Sommerhaus der Stars"

Als Superfan der Sendung ging Serkan Yavuz (30) für eine symbolische Gage von einem Euro in den "Kampf der Realitystars". Am Ende zahlte es sich aus und der Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat gewann im Sommer die vierte Staffel der RTLzwei-Reality-Sendung. Auch bei Yavuz gab es danach zunächst eine frohe Botschaft aus dem Privatleben. Der Reality-TV-Star heiratete Partnerin Samira Yavuz. Die beiden ehemaligen Kandidaten aus dem "Bachelor"- und "Bachelorette"-Universum fanden in "Bachelor in Paradise" zueinander. Sie sind seit 2022 Eltern der kleinen Nova. Im Oktober wurden die beiden als Nachrücker-Paar für das "Sommerhaus der Stars" angekündigt.

Und auch im RTL-"Sommerhaus" war Serkan Yavuz, dieses Mal mit seiner Partnerin an seiner Seite, erfolgreich. Die beiden fielen durch Sportlichkeit, Cleverness und Ehrgeiz auf. Wie in vorigen Staffeln mussten die Paare am Ende Gesichter aus Puzzleteilen zusammenbauen. Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28) gelang das etwas schlechter und so konnten Serkan und Samira im Finale, das Mitte November gezeigt wurde, den Koffer mit 50.000 Euro in die Luft strecken. Dass ihnen danach Taktik-Spielchen vorgeworfen wurden, ließ das Paar kalt, wie Serkan Yavuz im RTL-Interview betonte. "Wir sind unglaublich stolz, haben alles richtig gemacht, haben alles gegeben, als Paar nicht versagt. Wir haben uns untereinander nicht verloren und auch noch Geld mit nach Hause genommen, was willst du mehr."

"Die Verräter"

"Die Verräter - Vertraue Niemandem!" ging dieses Jahr erstmals an den Start. In der RTL-Show waren 16 Stars mit von der Partie, die mit- und gegeneinander um 50.000 Euro kämpften. Unter ihnen waren drei Verräter, die sich den Schatz allein unter den Nagel reißen wollten und von Spielleiterin Sonja Zietlow (55) heimlich ausgewählt wurden. Sie durften jede Nacht einen der anderen Teilnehmer eliminieren. Die "Loyalen" sollten hingegen einen Verräter enttarnen.

Sängerin Anna-Carina Woitschack (31) und Kollege Vincent Gross (27) konnten sich als Verräter bis zum Schluss durchsetzen und den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro mit nach Hause nehmen. Woitschack steht seit ihrem TV-Ausflug wieder als Sängerin auf der Bühne und verriet kürzlich bei Instagram: "Wir arbeiten an neuer Musik und einigen Überraschungen." Der Schweizer Sänger Gross stimmte zuletzt mit dem Song "Glühwein" seine Fans auf Weihnachten ein.

"Promi Big Brother"

Gegen Ende des Jahres ziehen traditionell einige mehr oder minder bekannte Persönlichkeiten ins "Promi Big Brother"-Haus. Reality-Star Yeliz Koc (30) holte sich Anfang Dezember mit 51,31 Prozent der Zuschauerstimmen den Sieg gegen Social-Media-Star und Wildcard-Gewinner Marco Strecker (21). "Ich danke euch von ganzem Herzen", weinte Koc Freudentränen, nachdem sie von ihrem Sieg erfahren hatte. Den Gewinn feierte sie mit einer Siegprämie von 100.000 Euro, die sie spenden und einen Teil ihrer Mutter geben wolle, wie sie noch im TV-Container ankündigte. Doch nicht nur die Prämie und öffentliche Aufmerksamkeit bleiben ihr von ihrer Teilnahme erhalten. Wie sie zuletzt in einer Instagram Story verriet, wolle sie auf jeden Fall mit ihren Mitstreitern Dilara Kruse (32) und Dominik Stuckmann (31) in Kontakt bleiben. "Zwei Menschen, die ein Herz aus Gold haben und immer an meiner Seite waren!"