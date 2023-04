Das gab es noch nie bei "Let's Dance": Die Promis mussten sich auf neue Tanz-Partner einstellen. Wer kam am besten mit der Situation zurecht und wer kam ins Straucheln?

"Let's Dance" (auch bei RTL+) hatte am Freitagabend so einige Überraschungen parat. Zum ersten Mal in der RTL-Show wurden die Tanzpartner gewechselt. Außerdem musste dieses Mal kein Promi um das Weiterkommen tanzen, dafür aber um einen Bonuspunkt, der in der nächsten Woche eine entscheidende Rolle spielen könnte. Wer konnte sich am besten auf die neue Situation einstellen? Und wer tanzte mit wem?

Philipp Boy legt heißen Samba aufs Parkett

Einen gelungenen Partnertausch gab es bei Philipp Boy (35). Der ehemalige Profi-Kunstturner überzeugte in den letzten Shows mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (28). Doch auch mit Christina Luft (33) legte der 35-Jährige einen heißen Samba auf das Parkett. "Ich hoffe, Ricky Martin war ein bisschen auf der Bühne", erklärte Philipp Boy seine Tanz-Mission.

"Du bist technisch mit der Beste hier", gab es lobende Worte von Joachim Llambi (58), doch der strenge Juror hatte auch Kritik parat: "Du musst noch mehr ins Risiko gehen". Trotzdem war der Tanz-Fachmann begeistert von Boys solider Tanzleistung. Und welche Gemeinsamkeit gab es zwischen den Profi-Tänzerinnen? "Beide sind lieb-streng", erfand Phillip Boy direkt eine neue Wortschöpfung für seine Lehrerinnen. 30 Punkte gab es letzte Woche für den Turner, in dieser Folge konnte er 25 Punkte abräumen.

Romantisch wurde es mit Ali Güngörmüs (46), Patricija Ionel und ihrem langsamen Walzer. Dabei versuchte die neue Tanzpartnerin Emotionen aus dem Sternekoch herauszukitzeln. "Ich habe eine starke Persönlichkeit, aber auch ein weiches Herz", versuchte sich Güngörmüs darauf einzulassen. Die Gefühle kamen offenbar bei der Fach-Jury an.

"Das ist der Bachelor 2024", befand Jury-Mitglied Llambi nach dem Auftritt des Promi-Chefs. "Es kam der Kleiderbügel in die Schulter", kritisierte Llambi jedoch gleichzeitig Güngörmüs' Haltung."Du warst wie ein Gentleman", beurteilte Jorge Gonzalez (55) den Auftritt, doch Llambis Kritik konnten der schillernde Juror und auch Motsi Mabuse (41) nachvollziehen. Von der Jury gab es 19 Punkte.

Ole! Handballspieler Mimi Kraus (39) musste sich bei einem Paso Doble von seiner heißblütigen Seite, mit seiner neuen Tanz-Lehrerin Ekaterina Leonova (35), zeigen. "Das war wahnsinnig intensiv", spürte Jurorin Mabuse die Leidenschaft. Auch Llambi befand es eine schöne Flamenco-Variation. Damit konnte sich Mimi Kraus insgesamt 22 Punkte ertanzen.

"Zolti ist auch ein süßer Boy", freute sich Chryssanthi Kavazi (34) über ihren neuen Tanzpartner Zsolt Sándor. Zusammen übten die beiden fleißig an ihrem Rumba."Du warst sehr feminin, ich habe das gespürt", ließ Jorge Gonzalez wissen, der mit einem riesigen schwarzen Hut in Pilzform ausgestattet war. Llambi bemängelte, dass Kavazi oft etwas zu früh einsetzte, und rückte sechs Punkte raus, was in der Summe 21 Punkte ergab.

Sharone Battiste wird zur Abräumerin des Abends

Sharon Battiste (31) musste im Training zeitweise mit Renata Lusin (35) tanzen, da ihr neuer Partner Valentin Lusin (36) krankheitsbedingt ausfiel. Doch in der Live-Show kamen beide wieder zusammen. Dabei beeindruckte Sharon Battiste bei ihrem Rumba erneut mit ihrer Beweglichkeit. Von diesem Tanz war die Jury komplett begeistert. "Ein Highlight. Das war ein Favoriten-Tanz", fasste Motsi Mabuse den Auftritt zusammen. "Das geht in die Geschichte von 'Let's Dance' ein", war sich Jorge Gonzalez sicher. Mit 30 Punkten waren die beiden die Abräumer des Abends.

Der Partnertausch stellte Julia Beautx (23) vor eine große Herausforderung. Trotzdem meisterte sie ihren Walzer mit Vadim Garbuzov (35) äußerst elegant. Die beiden wollten auf der Bühne eine "toxische Beziehung" darstellen. Das kam bei der Jury gut an. "Du bist schnell auf dem Fuß, du bist agil", erkannte Llambi. 24 Punkte konnte sich die Influencerin ertanzen.

"Herr Llambi sagt immer, unten rum muss es stimmen und unten herum war es Bombe", freute sich Motsi Mabuse über die beachtliche Beinarbeit von Timon Krause (28) bei seinem Jive mit Isabel Edvardsson (40). "Es hat mich nicht gecatcht", sprang der Funke allerdings nicht auf Joachim Llambi über. Ganz anders bei Jorge Gonzalez, der den Stil von Timon Krause sehr ansprechend fand. Dafür kassierte Timon passable 24 Punkte.

Knossi überwindet seine Grenzen

Wenn es einen Tanz gibt, der nicht für Knossi (36) geeignet zu sein scheint, dann ist das wohl ein Contemporary, doch genau das erwartete den Internet-Star mit Mariia Maksina. "Das sind genau diese Bewegungen, bei denen es heißt 'lass es'", befürchtete Knossi vorab, wollte aber dennoch über seinen Schatten springen. Ganz in Schwarz gekleidet und teilweise bauchfrei, ließ er seinen Emotionen freien lauf. "Du hast so viel Herz, Leidenschaft und Energie", war Motsi Mabuse hin und weg und sogar bei Joachim Llambi kamen diese Gefühle an. Damit kam der 36-Jährige auf 24 Punkte.

"Ich bin eine Oma", beschrieb sich Anna Ermakova (23), nach ihrer Trainingseinheit mit Christian Polanc, selbst. Doch die Bewegungen der Becker-Tochter bei ihrem Samba sahen alles andere als steif aus. "Da ist keine Wacklerei und du hast losgelassen und alles gegeben", erkannte Motsi Mabuse die Leistung der 23-Jährigen an. "Ich dachte, ich bin in Rio", schloss sich Jorge Gonzalez der Meinung an. Da es von Llambi nur neun Punkte gab, kam Anna Ermakova auf eine Gesamtsumme von 29 Punkten.