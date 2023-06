Realitysternchen geben in der neuen Reality-Daily-Soap "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" Einblick in ihr Privatleben. In diesen Formaten waren sie zuvor zu sehen.

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" geht ab 12. Juni an den Start und wird ab dann von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLzwei ausgestrahlt. Am Schauplatz Berlin, der "Stadt voller Glanz und Glamour und zerbrochenen Freundschaften und Eheproblemen", teilen sich die versammelten Reality-Stars mehrere WGs und lassen die Zuschauenden an ihrem Privatleben teilhaben. Zudem genießen sie auf gemeinsamen Partys ihr Leben "in vollen Zügen". Diese Protagonisten hat das neue Format zu bieten.

Paare und ihre Beziehungsprobleme

Kader Loth (50) und ihr Ehemann Isi nehmen die Zuschauer mit in ihren Alltag. Die Queen des Reality-TVs kennt man aus den Formaten "Big Brother" (2004), "Die Alm" (2004) oder "Die Burg" (2005). 2017 zog sie zudem ins Dschungelcamp. Dort belegte sie den fünften Platz. Nach kleineren TV-Auftritten nahm sie 2021 am "Kampf der Realitystars" teil, dort wurde sie Neunte. 2022 zog sie mit Ismet Atli, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, ins "Sommerhaus der Stars". Beruflich läuft es für Loth rund, in ihrer Beziehung hat sie jedoch einige Hürden zu überwinden. Laut RTLzwei-Mitteilung werden ihr Kinderwunsch und Themen wie Adoption und Pflegschaft in der Sendung behandelt.

In "B:REAL" gibt es ein weiteres Paar, das Einblick in seine Beziehung gewährt: Mike Cees (35) und Ehefrau Michelle Monballijn (44). Das Ehepaar machte durch seine Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" im Jahr 2021 Aufsehen. Mike Cees' laute, impulsive Art sorgte unter anderem für Tränen bei seiner Frau. Im Februar 2022 gaben sie dann kurzzeitig ihre Scheidung bekannt, gaben sich jedoch im darauffolgenden August in einem "Bild"-Interview verliebter denn je. In dem neuen Format sind abermals ihre Beziehungsprobleme Thema. Um ihre Ehe zu retten, begeben sie sich in eine Paartherapie.

(Ehemals) beste Freundinnen

Xenia Prinzessin von Sachsen (36) kennen Reality-Fans ebenfalls aus "Die Burg", "Das Sommerhaus der Stars" (2016) und "Kampf der Realitystars" (2021). 2020 nahm sie mit Melody Haase (29) erfolgreich an "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" teil, 2022 ebenso siegreich am Dating-Format "Swipe, Match, Love? - Realitystars im Datingfieber". Auch Haase ist Teil des neuen Formats. Sie sang 2014 bei "Deutschland sucht den Superstar" und machte danach Stationen bei "Ex on the Beach" oder der Real-Life-Doku "The Real Life - #nofilter". Die Sängerin ist von Köln nach Berlin gezogen, um in ihrer Heimatstadt ihre Musikkarriere voranzutreiben.

Die Beziehung der beiden Freundinnen scheint ins Wanken geraten zu sein, was in dem neuen Format thematisiert wird. Xenia muss zudem mit der Doppelrolle als Mama und Leiterin eines Clubs und mit ihrer MS-Erkrankung umgehen und will sich schon einmal eine rollstuhlgerechte Wohnung suchen. Gino Bormann (35) hilft ihr bei der Wohnungssuche und auch bei dem Konflikt mit Melody. Der ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidat erlangte als "Prince Charming"-Kandidat der zweiten Staffel Bekanntheit und wird demnächst im Spin-off der Gay-Datingshow, "Charming Boys", zu sehen sein.

On-Off-Pärchen und Familienmitglieder

Eric Sindermann (34) hat schon mit so manchem TV-Auftritt polarisiert. Der Ex-Handballer zeigte sich zunächst bei "Ex on the Beach" und "Promi Big Brother", bevor er mit Katha Hambuechen ins "Sommerhaus der Stars" zog. Die beiden wurden schnell zum Problem-Paar und trennten sich schließlich noch in der Sendung. Gemeinsam mit seiner On-Off-Beziehung Sanja Alena (30), Kandidatin bei "Der Bachelor" (Schweiz), "Temptation Island VIP" und "Bachelor in Paradise", will Sindermann in Berlin nun durchstarten. Die Fans lernen in dem Format auch seinen Vater und seine Nichten kennen.

Arielle Rippegather (32) zieht mit Melody und Sanja in eine gemeinsame Wohnung. 2017 trat sie als Marco auf die "DSDS"-Bühne, 2020 folgte die Geschlechtsanpassung. 2021 hatte sie noch einmal einen Auftritt in der Castingshow, 2022 nahm sie zudem an der "#CoupleChallenge" teil. Die ehemals gute Freundin von Eric sieht Sanjas Beziehung zu dem Reality-Darsteller kritisch. Er soll ihre Freundin offenbar nicht gut behandeln. Ihrem eigenen Liebesleben will Single Arielle ebenso Schwung verleihen.

Besucher aus Köln

Die Clique begrüßt zudem immer wieder ihre Freundinnen und Freunde aus Köln in Berlin. Unter ihnen befinden sich ebenso für Reality-TV-Fans bekannte Gesichter: Chris Broy (34) sorgte mit seiner Ex-Beziehung zu Reality-TV-Star Eva Benetatou (31) für Schlagzeilen, 2020 zog das damalige Paar, das ein gemeinsames Kind hat, in die Promi-WG bei "Das Sommerhaus der Stars". 2021 sah man Broy auch im "Kampf der Realitystars" und 2022 in "The Real Life".

Diogo Sangre (28) hat mit "Temptation Island", "Ex on the Beach", "Are you the One?", "Temptation Island VIP", dem "Sommerhaus der Stars" und "The Real Life" auch schon einige Reality-TV-Stationen hinter sich gebracht. Er besucht seine gute Freundin Melody in Berlin, was auch Cosimo Citiolo (41) samt Freundin Nathalie Gaus (31) tun. Beide waren im "Sommerhaus der Stars" sowie "The Real Life" zu sehen. Citiolo wurde zudem als Kandidat von "DSDS" und dem Dschungelcamp bekannt.

Achtung, Spoiler! Inhalt der ersten Folge

Wie die Ankündigung der ersten Folgen verrät, geht es in der Reality-Daily-Soap sogleich stürmisch los. Die erste Partynacht in Xenias neuem Hauptstadt-Club wird demnach zur Bewährungsprobe. "Abseits des Dancefloors brodelt es zwischen Xenia und Melody, Eric provoziert ein Eifersuchtsdrama und Mike eröffnet eine Schlägerei. Welcome to Berlin!", heißt es dort.