Sie bleibt dem ESC-Vorentscheid treu: Barbara Schöneberger wird zum achten Mal die Sendung im Ersten moderieren. Am 16. Februar 2024 wird sich entscheiden, wer Deutschland beim ESC in Malmö vertritt.

Barbara Schöneberger (49) wird auch 2024 den deutschen ESC-Vorentscheid moderieren. Laut der offiziellen Webseite "Eurovision.de" wird die Sendung "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" am 16. Februar 2024 um 22 Uhr in Berlin stattfinden. Die Show kann auf eurovision.de, im Ersten und in der ARD-Mediathek live mitverfolgt werden.

Die Bewerbungsphase für den Vorentscheid lief vom 7. September bis 15. Oktober. Laut "Eurovision.de" gab es 693 Einreichungen, davon Bewerbungen von 495 Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler. Bereits in einem Clip für den Bewerbungsaufruf war Schöneberger zu sehen, die Bestätigung ihres erneuten Einsatzes als Moderatorin des Vorentscheids schien damit nur noch eine Formalie zu sein.

Zum achten Mal im Einsatz

Die 49-Jährige moderierte erstmals 2014 die Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest unter dem Motto "Unser Song für Dänemark". Es folgten Einsätze in den Jahren 2015, 2016, 2017, 2022 und 2023. 2019 präsentierte sie "Unser Lied für Israel" gemeinsam mit Linda Zervakis (48). Für ihre Moderation von "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" wurde sie im vergangenen September beim Deutschen Fernsehpreis für die beste Einzelleistung im Unterhaltungsbereich ausgezeichnet.

Bevor es am 16. Februar in den Vorentscheid geht, werden in der sechsteiligen Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" gemeinsam mit Conchita Wurst (35) und Rea Garvey (50) ESC-Talente gesucht. Laut Ankündigung werden die beiden als Coaches fungieren und sich aus insgesamt 15 Talenten ihre Teams zusammenstellen. In der finalen Ausgabe entscheidet das Publikum, wer beim Vorentscheid antreten darf. Die letzte Folge von "Ich will zum ESC!" ist am 8. Februar ab 22:00 Uhr live im Ersten oder in der ARD-Mediathek zu sehen.

Die 68. Ausgabe des Musikwettbewerbs wird in Malmö stattfinden. Das Finale des Eurovision Song Contest soll am Samstag, 11. Mai 2024, steigen. In der gleichen Woche, am 7. Mai und 9. Mai, werden zuvor die beiden Halbfinals ausgetragen.