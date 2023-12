Auf zwei Bauernhöfen weigern sich die viel zitierten "Funken" zu fliegen. Eine Hofwoche geht deshalb vorzeitig zu Ende. Mit Daniel startet dafür der letzte Bauer. Und bei zwei Paaren endet die Hofwoche nach erfolgreichem Funkenflug.

Am Ende der letzten Folge von "Bauer sucht Frau" kündigte Inka Bause (55) an, dass in der folgenden Episode (Montag, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+) eine Hofwoche vorzeitig zu Ende gehen wird. Doch wen trifft es?

Zu den Kandidaten zählen sicherlich Steffen (42) und Kathrin (39). Bei ihnen ist der berühmte Funke noch nicht übergesprungen. Was vor allem an der Maulfaulheit des Bauern liegt. Beim Frühstück ist es für Steffen "normal, nicht viel zu reden". Kathrin muss alle Worte aus ihm "rauslocken". Erst beim gemeinsamen Weißwurstmachen taut der hauptberufliche Metzger auf, zu Kathrins Erleichterung. Weniger begeistert ist sie, als Steffen sie beim Ausmisten größtenteils alleine schuften lässt.

Bei einem Ausflug mit dem Lamborghini in die Eisdiele hakt Kathrin nach, was gefühlstechnisch Sache ist. Bei ihm ist in den ersten zwei Tagen "noch nichts rausgekommen", hofft aber, dass es noch passiert. Damit meint er natürlich den berüchtigten Funken. Kathrin gibt ihm noch eine Chance.

Statt Steffen erwischt es Dietrich-Max-Helmut (70). Der joviale Pensionär und Pferdewirt harmoniert mit seiner Auserwählten Susanne (61) gut. Aber auch bei ihr fehlt, man ahnt es, der "Funke". Zudem ist es der Wahlspanierin in der brandenburgischen Einöde zu "langweilig". Obwohl DMH Susanne anbietet, die Hofwoche trotz fehlendem Funken zu Ende zu bringen, hält sie es für vernünftiger abzubrechen.

Letzter Bauer startet in Hofwoche

Mit Daniel (26) startet der letzte Bauer der Staffel in seine Hofwoche. Mit dem Bauern-Cabrio ( Inka Bause) holt er seine Hofdame Valentina (21) vom Bahnhof ab - einer mit Heu ausgekleideten Schaufel auf einem Traktor. Die Österreicherin trifft gleich auf Daniels gesamte Familie. Dort überzeugt sie, auch wenn die Oma etwas enttäuscht ist, dass die junge Frau kaum Alkohol trinkt.

Auch beim Arbeiten überzeugt Valentina - obwohl sie "wirkt wie eine Tussi", wie Daniel sagt. Doch auch in stylischen Klamotten kann sie im Acker mit der Hacke umgehen. Nur als er erfährt, dass sie noch keinen Führerschein hat, muss Daniel kurz schlucken. Aber den braucht man auf dem Feld ja eh nicht.

Härtetest für Timo

Bei Stefanie (41) muss sich Timo (37) dem ultimativen Härtetest unterziehen. Er lernt die kleine Tochter der Bäuerin kennen. Und wenn es zwischen ihm und der fünfjährigen Karlotta nicht funkt, dann ist es vorbei. Das macht Stefanie deutlich. Doch das Eis zwischen dem zunächst schüchternem Kind und dem zweifachen Vater ist schnell gebrochen. Sie bonden beim gemeinsamen Aufräumen von Karlottas Spielhaus.

Nach dem erfolgreichen Tochtertest will Stefanie Timo körperlich näher kommen. Dazu greift sie zu einem der beliebtesten Mittel bei "Bauer sucht Frau": Wasserschlacht! Beim Waschen eines Ponys spritzt sie ihn keck nass. Timo bleibt zunächst distanziert, nimmt die "Steilvorlage" dann aber gerne an.

Happy End unter Vorbehalt für Hannes und Jenny

Bei zwei Paaren, bei denen die legendären Funken tatsächlich geflogen sind, geht die Hofwoche zu Ende. Beide Paare haben sich in der letzten Folge geküsst. Nun gilt es, die Zukunft zu planen. Patrick (27) ist von dem "Gesamtpaket" Sarina (24) begeistert. Auch die Speditionskauffrau ist "verguckt", vielleicht liegt sogar "Liebe in der Luft". Das wird die Zeit zeigen. Beide beschließen, die Hofwoche zu verlängern.

Bei Hannes (24) und Jenny (21) sieht die Lage ganz ähnlich aus. Zieht sie zu ihm nach Oberbayern? Oder wird es zunächst eine Fernbeziehung? Fragen, die es zu klären gilt. Jenny ist "ein wenig verliebt", scheut aber den großen Schritt, bevor sie weiß "ob es beständig ist". Das soll sich in den nächsten Wochen klären. Die Entscheidung ist also erstmal vertagt. Fans werden es spätestens bei der Wiedersehensshow von "Bauer sucht Frau" erfahren.