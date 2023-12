Die Bilanz der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau": Drei Paare, viele Trennungen und etwas dazwischen. Inka Bause muss beim großen Wiedersehen rumeiernde Bauern in die Mangel nehmen.

Drei Monate nach den Hofwochen kommt es zum großen Wiedersehen der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" (Dienstag, 20:15 bei RTL, auch bei RTL+). Bei Glühwein tauschen sich die erfolgreichen und gescheiterten Bäuerinnen und Bauern aus und werden von Inka Bause (55) in die Mangel genommen.

Hans (65) und Elke (62) kommen zusammen zum Wiedersehen und dürfen als erstes Paar bei Inka Bause vorsprechen. Von der "Liebe auf den ersten Blick" (Hans beim Scheunenfest) bis heute: Die beiden können ihr Glück kaum fassen. Als sie die besten Szenen ihrer Hofwoche ansehen, kommen bei Elke die Tränen. Sie fühlt sich mit Hans so verbunden wie ansonsten nur mit ihrer Zwillingsschwester.

Fernbeziehung hat Daniel "von innen zerstört"

Auch als Daniel (26) und Valentina (21) bei Inka Bause ihre Hofwoche Revue passieren lassen, fließen Tränen der Rührung. Doch anders als bei Hans und Elke hat es bei ihnen "für eine Beziehung nicht gereicht", wie Daniel einräumen muss. Er hat gemerkt, dass ihn eine Fernbeziehung "von innen zerstört". Doch die Tirolerin will wegen ihres Studiums noch nicht zu dem Bayer ziehen. Sind beide noch zu jung, um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen?

Bei Staffelsenior Dietrich-Max-Helmut (70) scheint das zu klappen. Seine Marion (61) will zu ihm ziehen und seine Junggesellenhöhle in ein Wohnzimmer verwandeln. Ein Happy End also für ein Paar, dass es fast nicht gegeben hätte. Beim Scheunenfest zog der Pferdebesitzer Marion noch Susanne (61) vor - wegen deren höherem "Pferdesachverstandes", wie DMH jetzt zugibt. Doch Susanne brach die Hofwoche ab, weil sie sich auf dem Hof in Brandenburg zu einsam fühlte. Zum Glück für Marion.

"Arsch hat Kirmes": Inka Bause verpasst Siegfried einen Einlauf

Bei Siegfried (61) war die Hofwoche mit zwei Frauen zunächst ein "Krieg", wie der Bauer flapsig seinen Kollegen beim Glühwein erzählt. Letztlich hat er sich für Simone (55) entschieden. Doch die weiß heute immer noch nicht, woran sie ist. Beim großen Wiedersehen erhofft sie sich Klarheit, bei Inka Bause kann sich der Mann schließlich nicht rauswinden wie offenbar schon so oft.

Die Moderatorin nimmt Siegfried dann auch gleich in die Mangel. Wenn er mit ihr rumgeknutscht und dann nur rumgeeiert hätte, dann hätte "der Arsch aber Kirmes", so Bause. Siegfried habe Simone falsche Hoffnungen gemacht, wirft sie dem Bauer vor. Dem fällt nun reichlich spät ein, dass bei ihm eben der "Funke nicht gefallen" sei. Der Gipfel der Insensibilität: Während Simone noch neben ihm sitzt, ruft Siegfried zu Inka Bauses Entsetzen Frauen aus der Nähe auf, sich doch bei ihm zu melden. Auch für den Bullenzüchter ist eine Fernbeziehung nichts.

Funkstille bei drei vielversprechenden Paaren

Bei mehreren Paaren herrschte nach der Hofwoche schnell Funkstille. Hannes (24) und Jenny (22) begrüßen sich frostig. Am Telefon hatte er ihr aufgetischt, "dass es vielleicht nicht reicht" mit ihnen. Beim Wiedersehen ziehen sich die beiden an einen Tisch zurück, kommen aber auch hier auf keinen grünen Zweig. Sie werden als Paar "auf lange Sicht nicht auskommen", bleibt Hannes' Befürchtung.

Stephan (31) und Laura (26) sehen sich zum ersten Mal seit der Hofwoche wieder. Sie begrüßen sich höflich per Handschlag. Der "Kontakt war schleppend" zwischen ihnen, erzählen sie Inka Bause. Es habe per Telefon ein Streitgespräch gegeben, dabei seien von seiner Seite Beleidigungen gefallen. Stephan findet Laura zu "eifersüchtig". Für sie kein Wunder, wenn er sich nach ihrer gemeinsamen Woche bei anderen Frauen der Staffel gemeldet habe. Inka Bause ist einmal mehr fassungslos.

Bei Patrick (27) und Sarina (24) gibt es nicht einmal Blickkontakt, sie stellt sich demonstrativ an einen anderen Tisch. Sie reden nur über Inka Bause miteinander. Patrick wirft Sarina vor dass sie ihn "einschränken" wollte und mit ihrer Eifersucht "terrorisiert" hätte. Sie bestreitet die Vorwürfe.

Christoph (28) und Lisa (29) hatten sich zum Ende ihrer Hofwoche darauf geeinigt, erstmal auf der Kumpelschiene bleiben zu wollen. Trotzdem wirken sie verdächtig harmonisch. Tatsächlich ist eine Beziehung nicht ausgeschlossen, auch wenn Hans bei Christoph ein größeres Funkeln in den Augen beobachten will. "Kühlschrank" Lisa (Zitat Christoph) brauche aber eben länger, so der Tenor der Runde.

Kein Mann konnte den Bäuerinnen die Stirn bieten

Eine ganz ähnliche Situation gibt es bei den beiden Bäuerinnen der Staffel. Sowohl Carolin (27) als auch Stefanie (41) hatten zwei Männer zu Gast. Bei Carolin waren es zuerst Lucas (26) und dann Marcel (25), bei Stefanie zunächst Timo (37) und Phillip (37) gemeinsam, ehe sie sich für letzteren entschied.

Doch letztlich konnte kein Mann bei den Landwirtinnen landen. Die Begründungen lauten bei beiden ähnlich. Die Hofbuben konnten ihnen nicht "Kontra geben" oder "die Stirn bieten". Inka Bause appelliert an Carolin, ihr "Schutzschild" in Zukunft doch abzulegen und sich auf eine Beziehung einzulassen. Stefanie darf noch einmal einen Aufruf starten.

Den Schluss bei der Wiedersehens-Show macht aber ein glückliches Paar. Für André (33) und Julia (29) ist es die große Liebe, für "Bauer sucht Frau" eine gute Werbung für kommende Ausgaben. Ihre Harmonie unterstreichen André und Julia durch "matchende Outfits". Für ihn ist sie der "Jackpot", sie macht ihm das originellste Kompliment der Staffel: "Wenn André ein Känguru wäre, würde ich gerne in seinem Beutel leben."