"Behind The Feed": Naomi Jon, Paola Maria, Hendrik Giesler, Nihan Sen und Marvyn Macnificent (v.l.).

Backstage, Familienleben, Freundschaften und die Liebe - darum geht es in der neuen Reality-Doku-Serie "Behind The Feed". Joyn zeigt das Leben der Menschen, die hinter fünf Social-Media-Profilen stecken.