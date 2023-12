Die Rückkehr der "Helene Fischer Show" steht bald an. Dabei sein werden auch internationale Stars wie die US-Band Gossip. Frontfrau Beth Ditto hat bei Instagram Details zu ihrem Auftritt verraten.

"Die Helene Fischer Show" kehrt am ersten Weihnachtsfeiertag nach einer dreijährigen Pause zurück. Gastgeberin, Sängerin und Akrobatin Helene Fischer (39) wird nationale und internationale Gäste wie Beatrice Egli (35), Peter Maffay (74), Ben Zucker (40) und ESC-Gewinnerin Loreen (40) begrüßen. Ebenfalls erwartet werden Comedienne Tahnee (31), Twenty4Tim (23), das Ensemble vom Musical "Moulin Rouge", Rapperin Shirin David (28) oder die US-amerikanische Band Gossip rund um Sängerin Beth Ditto (42). Letztere hat jetzt bei Instagram einen Einblick in ihren Auftritt mit der deutschen Musikkollegin gewährt.

Viel Glitzer und Duette

"Explosionen, Feuer, Glitzer, Perücken, Duette....wir hatten die BESTE Zeit bei der Helene Fischer Show!", schrieb die Band zu einem Clip, in dem Beth Ditto auf der Bühne mit Helene Fischer offenbar den bekannten Song der Band "Heavy Cross" singt. Die Sängerin trägt ein buntes Glitzer-Dress mit blonder Perücke, Fischer setzt auf einen klassischeren ärmellosen Nadelstreifen-Anzug in Dunkelgrau. "Ihr könnt es am 25. Dezember im ZDF sehen! Danke, dass wir dabei sein durften", heißt es weiter im Posting.

Ebenfalls einen Einblick in seinen Gastauftritt gab bereits zuvor Twenty4Tim. "Träume werden wahr", schrieb der Social-Media-Star zu einem gemeinsamen Bild mit der Schlagersängerin, die ein silbernes Glitzer-Kleid trägt. Der 23-Jährige zeigt sich in einem schwarz-roten Outfit à la "Moulin Rouge". "Am 25.12 könnt ihr endlich unsere gemeinsame Performance bei der 'Helene Fischer Show' sehen."

Ausgestrahlt wird die aufgezeichnete "Helene Fischer Show" - wie vor der Corona-Pause gewohnt - am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF.