Aus Betty wird Elisabeth. Die Titelrolle in der TV-Serie "Bettys Diagnose" wird neu besetzt. Schauspielerin Annina Hellenthal geht, Henrike Hahn kommt.

Fans der TV-Serie "Bettys Diagnose" (seit 2015, ZDF) müssen sich auf einen Wechsel in der Titelrolle einstellen. Denn Annina Hellenthal (39) alias Krankenschwester Bettina "Betty" Weiss wird die Serie nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch verlassen.

Zu ihrem Ausstiegt sagt Annina Hellenthal: "Betty Weiss und ich befinden uns jetzt im siebten gemeinsamen Jahr in der Karlsklinik. Wir haben so viel zusammen erlebt und durchgestanden, gelacht und geweint, uns gemeinsam weiterentwickelt - jetzt, spüre ich, ist es für uns beide an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und uns neuen Herausforderungen zu stellen." Sie blickt dankbar auf die vergangenen Jahre zurück: "Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin sehr dankbar für diese besondere Zeit und für die Chance, an dieser Rolle wachsen zu dürfen.

Die letzte Episode mit Annina Hellenthal als Betty Weiss, "Auf ein Neues", läuft am 21. April um 19.25 Uhr. In der Mediathek des Senders ist sie bereits ab dem 24. März zu sehen.

Nachfolgerin dreht schon

Nachfolgerin in der Titelrolle wird Henrike Hahn (36) als Stationsschwester Elisabeth "Betty" Hertz in der Aachener Karlsklinik. Sie ist nach Betty Weiss und Betty Dewald (Bettina Lamprecht, 45) die dritte "Betty" der Vorabendserie. Die Dreharbeiten für die zehnte Staffel laufen derzeit in Köln und Umgebung. Laut Sender wird bis Dezember 2023 gedreht. Die Ausstrahlung der neuen Episoden soll voraussichtlich bereits ab Herbst 2023 erfolgen.

Annina Hellenthal ist indes voll des Lobes über ihre Nachfolgerin: "Ich freue mich, dass mit Henrike Hahn eine Nachfolgerin gefunden wurde, die die Serie nun auf ihre einzigartige Art prägen darf."