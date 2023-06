Seit 2016 versetzte die amerikanische TV-Serie "Billions" Publikum und Kritiker in Verzückung. In wenigen Wochen startet nun die letzte Staffel.

Alles hat ein Ende - auch eine Erfolgsserie wie "Billions", die ihre Fans seit 2016 in die skrupellosen Seilschaften der US-Finanzwelt entführt. Wie der Sender "Showtime" über einen kurzen Youtube-Teaser bekannt gibt, wird die angekündigte siebte Staffel zugleich auch die letzte sein.

Damian Lewis kehrt als "Axe" zurück

Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, soll die finale Staffel aus zwölf Episoden bestehen. Nach ihrem offiziellen Start im Streamingangebot "Paramount+ with Showtime" am 11. August läuft sie demnach ab dem 13. August bei Showtime auch im linearen US-TV-Angebot.

Fans der Wall-Street-Serie dürfen sich in dem Serien-Finale auf ein Comeback des britischen Schauspielers Damian Lewis (52) in der Rolle des Axe-Capital-CEOs Bobby Axelrod freuen. Lewis war 2021 nach der fünften Staffel zunächst aus der Serie ausgestiegen. Nachdem er in der sechsten Staffel nicht mitwirkte, kehrt er im Serien-Finale wieder in seine angestammte Rolle zurück.

Chris McCarthy, Präsident und CEO von Showtime, verspricht Fans der Serie einen Abschluss, der keine Wünsche offen lassen soll: "Diese letzte Staffel ist vollgepackt mit den unglaublichen, komplexen Dialogen und der Dynamik der Charaktere, die die Fans lieben gelernt haben."