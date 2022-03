Ende März geht Netflix' Überraschungs-Hit "Bridgerton" mit einer weiteren Staffel in die zweite Runde. Ein neuer Trailer verrät: Es wird um eine unheilvolle Dreiecksbeziehung gehen.

Netflix hat den ersten langen Trailer zur zweiten Staffel des Serien-Hits "Bridgerton" veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie Vizegraf Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 33) auf der Suche nach einer Ehefrau ist. Doch nicht nur Lady Whistledown stellt sich die Frage, ob "dieser ehemalige Frauenheld bereit für die Ehe ist".

Zwischen zwei Schwestern

Anthony verdreht auf seiner Suche nämlich nicht nur Edwina Sharma (Charithra Chandran, 25) den Kopf, sondern auch ihrer älteren Schwester Kate (Simone Ashley, 26) zu der er Gefühle aufbaut - was ihn selbst in eine unangenehme Position bringt. "Meine Ehre hängt an einem seidenen Faden, der mit jeder Sekunde, die ich in ihrer Nähe verbringe, dünner wird", zeigt er sich geradezu verzweifelt. Lebensrat bekommt er unter anderem von seiner Schwester, Phoebe Dynevor (26) alias Daphne Bridgerton, die die Hauptrolle der ersten Staffel spielte.

Außerdem gibt es einen neuen Erben im Hause Featherington. Zudem beschäftigt das Geheimnis um die Identität von Lady Whistledown die Gesellschaften weiterhin. "Das Klatschweib" solle "eingefangen" werden, wie Königin Charlotte (Golda Rosheuvel, 52) anordnet. Die zweite Staffel der Erfolgsserie ist ab dem 25. März auf Netflix zu sehen.