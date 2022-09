"Bridgerton"-Fans warten gespannt auf das angekündigte Spin-off zur erfolgreichen Serie. Bei Twitter hat Netflix nun den Titel verraten: "Queen Charlotte: A Bridgerton Story". Zudem veröffentlichte der Streamingdienst ein Bild von India Amarteifio (21), "die zusammen mit dem unvergleichlichen Duo Golda Rosheuvel und Adjoa Andoh die Ursprünge Ihrer Majestät enthüllen wird", heißt es in dem Tweet.

Dearest readers, rejoice in a formal introduction to royalty herself, India Amarteifio, who along with the incomparable duo of Golda Rosheuvel and Adjoa Andoh will reveal the origins of Your Majesty. Queen Charlotte: A Bridgerton Story is on the way, indeed. pic.twitter.com/mE7OcH5gRu