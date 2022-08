"Krass und Crazy" geht in die nächste Runde. Präsentiert werden die neuen Folgen unter anderem von Cathy Hummels. Darum geht es in der RTLzwei-Rankingshow.

Cathy Hummels (34) wird eine neue Folge der Rankingshow "Krass und Crazy" moderieren. Das gab der Sender RTLzwei bekannt. Die Reise-Expertin stellt dann am 22. August um 20:15 Uhr die 20 verrücktesten Hotels der Welt vor. Dabei sollen "geheime Welten durchforstet" und sogar ein Ausflug ins All unternommen werden.

Neben "Krass und Crazy: Hotels" produzieren die Macher eine weitere Episode der TV-Show. In "Krass und Crazy: Wohnen" zeigt Immobilienmakler Marcel Remus (35) am 29. August um 20:15 Uhr die außergewöhnlichsten Wohnungen und Häuser. Dabei geht er der Frage nach, wie es sich in einer Kirche, einem alten Flugzeug oder dem schmalsten Haus der Welt leben lässt.

Beide Folgen sind jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Danach stehen sie weitere 30 Tage kostenlos zur Verfügung.

Über "Krass und Crazy"

"Krass und Crazy" präsentiert in verschiedenen Kategorien die Superlative der Extraklasse. Für die Shows gibt es jeweils passende Hosts, die mit ihrer Expertise überzeugen können. Den Anfang machte im Juni Travel-Influencerin Yvonne Pferrer. Sie zeigte in "Krass und Crazy: Camper" besondere Wohnmobile - vom schwimmenden Zuhause bis hin zum pinken Barbiemobil.