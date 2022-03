Christina Ricci soll in der Netflix-Serie "Wednesday" von Tim Burton wieder Teil der "Addams Family" werden. Welche Rolle sie übernimmt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Zurück zu ihren Wurzeln: US-Schauspielerin Christina Ricci (42) könnte wieder Mitglied des legendären "Addams Family"-Universums werden. Mit der Rolle der Wednesday Addams in den Filmen "Addams Family" (1991) und "Die Addams Family in verrückter Tradition" (1993) gelang ihr der Durchbruch als Kinderstar. Laut dem US-Branchenportal "Deadline" soll Ricci nun zum Cast von Tim Burtons (63) Netflix-Serie "Wednesday" gehören. Genaue Details ihrer Rolle sind demnach nicht bekannt, sie soll aber ein "wichtiger Teil" der TV-Show sein.

Jenna Ortega (19), bekannt aus "Scream 5", wird in der Serie die titelgebende Wednesday Addams spielen. Ricci könnte Thora Birch (40) in der Serie ersetzen. Birch ist aus persönlichen Gründen aus dem Projekt ausgestiegen. Sie sollte Wednesdays Wohnheim-Mutter in der abgelegenen und gruseligen Nevermore Academy spielen. Riccis Charakter soll "Deadline" zufolge ähnlich angelegt sein. Die 42-Jährige steht angeblich seit Wochen für die Serie vor der Kamera. Drehschluss soll noch im März sein.

Gruselige Detektivgeschichten?

Die Serie "Wednesday" soll eine Coming-of-Age-Geschichte werden und Wednesdays Weg durch die Nevermore Academy zeigen. Während ihrer Zeit an der Schule ist sie mit der Lösung von übernatürlichen Rätseln beschäftigt, heißt es. Ebenfalls mit dabei sind Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones (53) als Morticia Addams und Luis Guzmán (65) als Gomez Addams. Die erste Staffel von "Wednesday" soll aus acht Episoden bestehen und angeblich noch 2022 auf Netflix anlaufen. Das Drehbuch kommt von den "Smallville"-Schöpfern Alfred Gough (54) und Miles Millar (55).

Dass Christina Ricci in der Serie von Kultregisseur Tim Burton zu sehen ist, dürfte viele Fans der "Addams Family" freuen. Als die Serie angekündigt wurde, gab es bereits eine Petition dafür, dass die Schauspielerin Teil des Casts wird.