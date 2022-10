Der Schöpfer des Netflix-Hits "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer", Ryan Murphy (56), hat während der Recherchen zur True-Crime-Serie auch Kontakt zu den Angehörigen und Freunden der Opfer aufgenommen. "Es ist etwas, das wir sehr lange recherchiert haben", erklärte er bei einer Veranstaltung für die Serie im DGA Theatre in Los Angeles. "Und wir haben im Laufe der drei, dreieinhalb Jahre, in denen wir wirklich daran geschrieben und gearbeitet haben, etwa 20 Familien und Freunde der Opfer kontaktiert, um Input zu bekommen, um mit den Leuten zu sprechen, und nicht eine einzige Person hat uns in diesem Prozess geantwortet", beklagte er.

"Wir haben uns also sehr, sehr stark auf unser Team verlassen, das ... Ich weiß nicht einmal, wie es so viel von diesem Material gefunden hat." Aber man habe sich viele Tage und Nächte um die Ohren geschlagen, "um die Wahrheit über diese Menschen herauszufinden", so Murphy.

Kontaktaufnahme und penible Recherchen hin oder her: Einige Angehörige kritisieren die Serie mit deutlichen Worten. "Meine Familie (die Isbells) ist stinksauer über diese Serie", schreibt etwa ein Verwandter des ermordeten Errol Lindsey bei "Twitter". "Es ist immer und immer wieder traumatisierend, und wozu? Wie viele Filme/Sendungen/Dokumentationen brauchen wir noch?" Seine Cousine Rita Isbell war die Schwester von Errol Lindsey.

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx