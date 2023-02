Damian Lewis (52) kehrt zu "Billions" zurück. Nach nur einer Staffel Pause wird der Schauspieler in der siebten Season der Wall-Street-Serie ein Comeback als Robert "Bobby" Axelrod feiern. Das verriet Lewis im Interview mit Stephen Colbert (58) in dessen Late-Night-Show.

"Bobby ist zurück. Er kommt zurück", versprach Damian Lewis den Fans in der Show. "Es ist aufregend, er war ein paar Staffeln nicht dabei." Wann es soweit ist, konnte oder wollte der Darsteller nicht verraten. Auch ob es sich um einen Gastauftritt oder ein reguläres Comeback handelt, sagte der Brite nicht.

Mit den "ein paar Staffeln", die Bobby nicht in "Billions" zu sehen war, hat Damian Lewis natürlich übertrieben. Der kriminelle Hedgefond-Manager hatte die Serie mit dem Ende der fünften Staffel im Herbst 2021 verlassen. Seitdem ist nur eine Season ins Land gegangen.

Lewis hatte sich 2021 mit einem emotionalen Tweet verabschiedet. "Es war ein Vergnügen und ein Privileg, 5 Staffeln lang Axe zu spielen, zusammen mit einigen der klügsten, witzigsten und talentiertesten Darstellern und Mitarbeitern, mit denen ich je gearbeitet habe", schrieb er in dem Tweet. "Ich werde die 'Billions'-Familie vermissen. Jep, manche Jobs sind mehr als nur ein Job.... Liebe".

Thank you @SHO_Billions thank you @briankoppelman @DavidLevien. A pleasure and a privilege to play Axe for 5 seasons with some of the smartest, funniest most talented cast and crew I’ve worked with. I’ll miss the Billions family. Yep, some jobs are more than just a job…. Love.