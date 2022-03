In "Rote Rosen" verzeiht Britta Amelie ihren Erpressungsversuch. Erik lernt in "Sturm der Liebe" Merle kennen und ist von ihr angetan. Bei "GZSZ" kommt es zum Streit zwischen Paul und Tuner.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta ist von Amelies Erpressungsversuch gegenüber Jakob entsetzt. Als sie jedoch ein Geschenk von ihrem gemeinsamen Vater erhält, spürt sie die tiefe Verletzung von Amelie und verzeiht ihr. Katrin stellt bewegt fest, dass ihr erster Geburtstag seit ihrem Erwachen aus dem Koma vor der Tür steht. Sie will diesen besonderen Tag mit ihrer Familie feiern. Doch Franzi hat den Eindruck, dass ihre Mutter Nähe erzwingen will, und sagt wütend ab.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lia gibt bei Michael den neuen DNA-Test in Auftrag, doch Robert ist überzeugt, dass sie sich umsonst Hoffnungen macht. Auch Werner fürchtet, dass Robert und Lia an ihrer vergeblichen Liebe zugrunde gehen. Lia will daraufhin dem Schmerz ein Ende bereiten und beschließt, den "Fürstenhof" still und heimlich zu verlassen. Erik lernt durch Gerry Merle kennen und ist sofort angetan von ihr. Als er versucht sie anzuflirten, erteilt Merle ihm prompt eine Abfuhr. Dennoch ist Erik schwer beeindruckt und fühlt bei Gerry vor, wie dieser zu Merle steht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach Pacos verdächtigen Beobachtungen auf dem Friedhof konfrontieren die Weigels David: Hatte er mit Fiona doch eine engere Beziehung, als er bisher zugegeben hat? Da Britta ihre Ersparnisse auf sich verwettet hat, kann sie sich ihre Traum-Handtasche nicht leisten. Als die Wettkasse gestohlen wird, gerät sie unter Verdacht. Ringo muss befürchten, dass Cecilia den Star-Architekten beleidigt und vergrault hat. Doch ihre Einmischung war ein Segen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus kann es kaum ertragen, dass Jenny sich von ihm distanziert. Erst bei Malu findet Justus schließlich Ablenkung von seinem Liebeskummer. Daniela versucht unterdessen alles, um Leyla aufzufangen. Doch Leyla entzieht sich ihren Hilfsangeboten, und Daniela wird dadurch schmerzlich bewusst, wie alleine sie gerade ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Paul reagiert wortkarg auf Tuners Geständnis. Während Tuner ahnt, dass er seinen Freund verletzt hat, hadert Paul zunehmend mit Tuners Verhalten und dem Konflikt zwischen ihnen. Als Tuner seine Vaterrolle schließlich ausbaut, verliert Paul die Beherrschung. Toni möchte beweisen, dass sie die Leitung der Soko zurecht übertragen bekommen hat, und arbeitet selbst an ihrem freien Tag - bis Nazan aus Versehen ihre Ermittlungsakte einsteckt.