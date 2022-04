In "Sturm der Liebe" trennt sich André von Bettina. Justus muss bei "Alles was zählt" eine Niederlage gegen Maximilian einstecken und in "GZSZ" macht Gerner Laura schwere Vorwürfe.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Britta willigt ein, dass Hendrik nichts von Jakobs wahrer Identität erfährt. Doch als Hendrik Amelie und Jakob in einer vermeintlich vertrauten Situation beobachtet, zieht er die falschen Schlüsse. Britta kann sich nicht länger zurückhalten und erzählt ihm die Wahrheit: Jakob ist ihr Vater. Während Ben von Tinas Überreaktion enttäuscht ist, macht Tina sich selbst starke Vorwürfe. Sie glaubt, mit ihrem Ausraster eine Annäherung zu Ben endgültig torpediert zu haben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe André konfrontiert Bettina damit, dass sie ihm lediglich etwas vorgespielt hat, um an sein Erbe zu gelangen. Bettina kann die Wahrheit nicht leugnen, versichert ihm aber, dass sie sich inzwischen wirklich in ihn verliebt hat. André glaubt ihr kein Wort und trennt sich von ihr. Mit viel Überwindung ringt sich Lia dazu durch, Ariane um Verzeihung zu bitten. Als sie dann aber vor ihr steht, schafft sie es nicht, sich zu entschuldigen. Robert zeigt sich verständnisvoll. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Vivien Gewissheit erlangt, wo Tobias ist, zögert sie nicht. Doch ihre Rettungsaktion nimmt eine Wendung, die ihr Leben verändert. Eva scheint sich die Zähne an Dominic auszubeißen. Doch gerade, als sie auf einem guten Weg ist, unterläuft ihr ein folgenschwerer Patzer. Als Mareike sich mit ihrer eigenen Krankheit konfrontiert sieht, wird sie von Till aufgefangen. Hat ihre Liebe noch eine Chance, oder ist bereits alles verloren? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus muss in der Geschäftsführung eine Niederlage gegen Maximilian hinnehmen. Doch das lässt er nicht auf sich sitzen. Henning will mit Lucie und Yannick an einem Radiowettbewerb teilnehmen, um Inas Imbiss zu retten. Werden Lucie und Yannick sich auf den Plan einlassen? Chiaras Eifersucht auf Leyla wird immer größer. Doch so leicht will Chiara sich ihre Position im Kader nicht streitig machen lassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily merkt nicht, dass Paul plötzlich anders ist und sich schließlich sogar entzieht. Nihat gegenüber gesteht Paul sich ein: Er schafft es einfach nicht. Währenddessen verschafft sich Emily Zutritt zu seinem Hotelzimmer, um ihn zu überraschen. Als Gerner erfährt, was passiert ist, macht er Laura schwere Vorwürfe, bevor ihm nichts anderes übrigbleibt, als bei Linostrami Schadensbegrenzung zu betreiben.