In "Rote Rosen" leidet Simon darunter, nicht der biologische Vater von Saras Kind zu sein. Eva ist in "Unter uns" enttäuscht von Dominic, der ihre Gefühle nicht erwidert. In "Alles was zählt" erfährt Maximilian von dem Sex-Video von ihm und Caroline.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Carla genießt Philips Aufmerksamkeit und die damit verbundene Unverbindlichkeit. Somit ist sie völlig überrumpelt, als Philip ihr öffentlich eine Liebeserklärung macht. Ben und Tina sind ratlos: Walters Hochzeitsgeschenk ‒ inklusive 500 Euro ‒ ist nicht auffindbar. Dann erzählt Lilly, dass sie allerlei Hochzeitsramsch auf dem Schulbasar verkauft hat. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach dem Gespräch mit Paul ist Josie durch den Wind und sucht Zuflucht in der Küche, wo sie Tina ihre Gefühle für Paul gesteht. Auf Tinas Rat hin nimmt Josie sich vor, sich voll und ganz auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Als Michael mit Carolins möglicher Abreise aus Bichlheim konfrontiert wird, kommen alte Gefühle in ihm hoch. Deshalb beschließt er, Carolin vorerst aus dem Weg zu gehen, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva ist getroffen, als Dominic ihr klar macht, dass er ihre Gefühle nicht erwidert. Allerdings bekommt sie den Eindruck, dass er sie anlügt. Aber warum tut er das? Gerade als Till glaubt, dass Mareike sich langsam fängt, erhält sie eine Nachricht, die ihr das Herz zerreißt. Weil Corinna sie als Freundin braucht, verzichtet Ute auf ihr Geburtstagsdate mit Benedikt und verpasst seine romantische Überraschung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian erfährt von dem Sex-Video von ihm und Caroline. Er will Justus das Druckmittel abnehmen und zieht dabei alle Register. Lucie spürt, dass Miro ihr etwas verheimlicht. Sie will ihm eine Brücke bauen, ihr die Wahrheit anzuvertrauen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Emily erfährt, dass ausgerechnet Tuner in Geschäftsverhandlungen mit der Chefin eines exklusiven Member-Clubs steht, wächst ihr Frust, denn sie und Sunny versuchen schon seit Monaten, mit dieser Dame in Kontakt zu kommen, um über eine mögliche Kooperation zu sprechen. Als sich ihr die Gelegenheit bietet, spricht Emily die Dame an und hält in Tuners Anwesenheit einen engagierten Pitch für Vleder BAG, doch die Dame lässt Emily abblitzen.