Katrin erleidet in "Rote Rosen" eine Panikattacke. Bei "Unter uns" macht Vivien Schluss mit Tobias und in "Alles was zählt" beschließt Jenny, um Justus zu kämpfen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Katrin realisiert, dass Leo nie wieder aufwachen könnte, und erleidet eine Panikattacke. An Leos Bett holen sie die Erinnerungen ein und ihr wird klar: Sie kann auch im Koma zu Leo durchdringen. Kämpferisch beschließt sie, das zu nutzen, damit er wieder zu Bewusstsein kommt! Merle hat die Idee, Bürger und Politiker durch eine Art Speed-Dating zusammenzubringen und startet mit der Organisation. Doch Dörte und Gunter sorgen sich, ob ihr der Stress gut tut. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Yvonne das Interview gegeben hat, wird ein Zeitungsartikel veröffentlicht, der den "Fürstenhof" in ein schlechtes Licht rückt. Yvonne, die nicht namentlich im Artikel genannt wird, befürchtet, eine hohe Geldstrafe zahlen zu müssen und vertraut sich ihrer Tochter an. Christoph ist nach Arianes Anschlag auf dem Weg der Besserung, jedoch kann er die Zahlen seiner Uhr nicht mehr lesen. Daraufhin will Michael weitere Tests mit ihm machen, aber Christoph blockt ab und bestellt stattdessen Paul wegen des Zeitungsartikels ins Krankenhaus. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Die Freunde sind entsetzt, als sich Vivien von Tobias lossagt. Hat es Viviens Vater wirklich geschafft, sie auseinanderzubringen? Robert tut sich schwer, Britta beizubringen, dass sie nicht bei ihm einziehen soll. Rufus kommt ihm zu Hilfe und stachelt Britta damit unfreiwillig an. Till ist verzweifelt, weil seine Geschwister nicht bereit sind, das Haus für Mareikes Behandlung zu beleihen. Noah kommt seinem Vater zu Hilfe. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Yannick glaubt, Casper losgeworden zu sein. Doch dann findet Isabelle Yannick, und Casper muss härtere Geschütze auffahren. Jennys Gefühle für Justus gewinnen die Oberhand, und sie fasst den Entschluss, um Justus zu kämpfen. Doch dann sieht sie, wo er wirklich hingehört. Henning genießt einen nahen Moment mit Daniela, was Ben nicht entgeht. Als der mehr herauskitzeln will, brennt bei Henning eine Sicherung durch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Die Razzia zwingt Katrin, ein Geständnis zu machen: Sie muss zugeben, dass sie Tobias noch mehr verheimlicht hat. Katrins Uneinsichtigkeit, wieso ihr mangelndes Vertrauen ihn so trifft, ist für Tobias eine bittere Enttäuschung. Emily faltet Gina ordentlich zusammen, so dass John sie bremsen muss. Doch schon kurz darauf ärgert sich Emily über sich selbst. Sie wollte nach vorne schauen, doch jetzt steht sie vor Paul mal wieder als Furie da.