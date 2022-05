In "Rote Rosen" steht Philip vor dem finanziellen Ruin. Josie und Paul entdecken in "Sturm der Liebe" einen sagenumwobenen Turm. In "Alles was zählt" arbeitet Miro mit Hochdruck daran, seine Fans zurückzugewinnen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Philip steht vor dem finanziellen Ruin, weil die Brandversicherung nicht zahlt. Amelie könnte ihm mit dem Verkauf eines Bildes von Jakob helfen. Doch das verschweigt sie Philip, bis dieser das Gemälde entdeckt. Franzi vermisst David und kümmert sich daher vermehrt um ihre kleine Schwester. Doch Mia möchte nicht bemuttert werden, sie fühlt sich erwachsen und genießt ihre Unabhängigkeit. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach ihrer gemeinsamen Nacht sind sich Josie und Paul sicher, dass sie zusammengehören, wollen aber ihre Beziehung vorerst im Geheimen führen. Wie magisch zueinander hingezogen begegnen sie sich später in der Natur und entdecken einen sagenumwobenen Turm. Shirin gefällt Gerrys Bild, das beim Mitarbeitershooting entstanden ist, so sehr, dass sie es rahmen lässt. In ihren Augen hat Gerry Modelpotential. Als Henning Shirins Aussage belächelt, will sie ihn eines Besseren belehren und lädt das Bild in den sozialen Medien hoch, um weiteren Zuspruch zu erhalten. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt vermutet hinter Dominics Unkonzentriertheit Liebeskummer und fühlt ihm auf den Zahn. Bei der Pressekonferenz erfahren alle überraschend Dominics wahres Geheimnis. Gerade als Vivien entnervt beschließt, die Scharade mit Tobias und den Plan, Guido zu überführen, an den Nagel zu hängen, erhält sie eine unerwartete Chance. Als Till und Nika Conor vor der Polizei beschützen, wird ihnen klar, dass sie eine Lösung finden müssen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie und Maximilian ziehen während des Prozesses nicht an einem Strang, was die Gegenseite für sich nutzen will. Miro arbeitet unter Hochdruck daran, seine Fans zurückzugewinnen. Ein unerwarteter Geldsegen motiviert ihn zusätzlich. Malus Wut über die Trennung richtet sich gegen Jenny. Doch schnell erkennt sie, dass sie ihr damit unrecht tut.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Luis hat das Video schwer zugesetzt und Moritz sorgt sich. Umso erleichterter ist er, als Luis ihm am nächsten Tag versichert, dass es ihm gut geht. Dabei ahnt er nicht, dass Luis Linostrami noch mehr beschäftigt als er zugibt. Sunny ist es unangenehm, dass sie Philip versehentlich mit ihrer Romantikoffensive für Noah behelligt hat. Auch wenn Philip die Sache mit Humor zu nehmen scheint, fürchtet Sunny, ihn nun auch als Freund zu verlieren.