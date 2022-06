In "Sturm der Liebe" gesteht Carolin Michael ihre Gefühle. Ute erwischt Conor in "Unter uns" beim Klauen und in "GZSZ" ertappt Noah Philip bei einer Lüge.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nach Bernds Ausraster zweifelt Sandra an ihrer Beziehung. Aber Anettes Plädoyer für Bernd und seine ehrliche Einsicht versöhnt sie. Nici findet ein altes Foto, das ihren Vater zeigen könnte. Sie will ihre Mutter nicht mit Vermutungen verunsichern, doch Sandra entdeckt das Bild. Hendrik hat einen Magic Moment mit Britta und will ihr einen Heiratsantrag machen. Während Hendrik an ein romantisches Candle-Light-Dinner denkt, schmiedet Philip größere Pläne für seine Schwester. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nachdem Ariane festgenommen werden konnte, wird Michael ins Krankenhaus gebracht. Carolin ist bewusst, wie heldenhaft sich Michael für sie eingesetzt hat, und gesteht ihm spontan ihre Liebe. Constanze und Henning wollen Paul und Josie eine Falle stellen, um herauszufinden, ob die beiden wirklich eine Affäre haben. Während Henning die beiden in einem Gästezimmer auf frischer Tat ertappen will, gestehen sich Gerry und Shirin ein, wie viel Bedeutung der Kuss für sie hatte und wie gerne sie diesen wiederholen möchten. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Conor benutzt Noah, um Hochzeitsgeschenke zu stehlen. Doch dann kommt Ute ihm auf die Schliche, und die Situation eskaliert. Derweil einigen sich Jakob und Monika darauf, nicht heiraten zu wollen. Aber das Schicksal scheint anderer Meinung zu sein. Britta ist traurig über das unromantische Ja-Wort. Daraufhin mobilisiert Rufus die Schillerallee. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Lucie wird trotz ihres schlechten Gewissens Chiara gegenüber klar, dass es jetzt vorrangig um den Ruf des Zentrums geht. Sie beweist Loyalität. Maximilian erkennt, wozu er sich in seinem Schmerz hat hinreißen lassen - und dass er Justus' Wut damit weiter befeuert. Imani ist erleichtert, als Maja aufwacht - als diese sich jedoch an ihre Rettung erinnert, erkennt Imani beunruhigt, dass es damit nicht vorbei ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Philip plagt das schlechte Gewissen und er bringt Sunnys Geschenk zurück. Er behauptet vor Noah, dass es von der Mauerwerk-Crew gefunden wurde. Doch Noah durchschaut Philips Lüge. Emily bleibt bei Gina im Krankenhaus, obwohl sie die Party verpasst. Sunny und Tuner staunen über Emilys selbstlose Tat. Doch Emilys gutes Karma zahlt sich aus, als ein Journalist, trotz ihrer Abwesenheit auf dem Event, ein Exklusiv-Interview mit ihr will.