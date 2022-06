Bei "Rote Rosen" erwischt Carla Philip mit Anette im Bett. Eva gesteht Dominic in "Unter uns" ihre Liebe. In "Alles was zählt" will Deniz verhindern, dass Imani abgeschoben wird.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Sandra auf der Polizeiwache von Nicis Problemen erzählen will, hält Bernd sie ab. Die beiden sind uneinig und Sandra ist baff, als auch Nici der Meinung ist, dass die Kollegen nichts über sie erfahren sollten. Währenddessen fragt Mia Nici neugierig aus. Carla ist sauer, weil Philip den Önologen vergrault hat. Während Philip sich mit Anette tröstet, erfährt Carla, dass er in Bezug auf den Önologen unabsichtlich richtig gehandelt hat. Sie will auf ihn zugehen und erwischt ihn mit Anette im Bett.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Henning Constanze seine Beobachtung mitteilt, hat diese bereits einen Plan, wie sie Paul zurückerobern will. Constanzes Freundin Tatjana soll sich am "Fürstenhof" als PR-Beraterin ausgeben und Paul bei ihrer Führung durch das Hotel näherkommen. Doch als Paul nicht auf Tatjanas Flirtversuche eingeht, leitet diese die entscheidende Phase von Constanzes Plan ein. Obwohl Rosalie Raphaels Geldschein aufbewahrt hat, will sie ihn nicht anrufen, denn ihre Beziehung mit Michael scheint wieder aufzublühen. Doch Michael, dem der Schein in die Hände gefallen ist, stellt Rosalie zur Rede.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Dominic hat einen Schwächeanfall, und Eva kümmert sich um ihn. Als Dominic bei ihr einschläft, kann sie nicht widerstehen und sucht seine Nähe. Till versucht seine Familie, Mareike und seine Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Bis er merkt, dass er dieses Tempo nicht halten kann. Easy kann Ringos Verrat diesmal nicht so einfach verzeihen. Da ist die Aufmerksamkeit eines Verehrers Balsam für seine Seele.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone zieht Konsequenzen aus Chiaras störrischem Verhalten und gibt ihren Werbedeal an Leyla weiter. Doch das führt zu einer bösen Überraschung. Derweil will Deniz verhindern, dass Imani abgeschoben wird. Es kommt ihm eine äußerst gewagte Idee in den Sinn. Justus werden die Probleme der LGBTQI+ Community vor Augen geführt. Das macht ihn betroffen und es wird ihm bewusst, wie intolerant die Welt noch immer ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Um ihre Affäre weiterhin geheim zu halten, müssen Laura und John spontan auf eine Villa aus Lauras Maklerportfolio ausweichen. Als sie dort vom Eigentümer überrascht werden, lässt Laura sich zu einem verräterischen Geständnis hinreißen. Luis' Plan scheitert in letzter Sekunde und Moritz bekommt irritiert seinen Frust zu spüren. Als Moritz von Jonas erfährt, dass Luis erwogen hat, zu Drogen zu greifen, wächst die Sorge um seinen Freund.