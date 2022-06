Josie zweifelt in "Sturm der Liebe" an Pauls Treue. In "Alles was zählt" hofft Maximilian, dass Nathalie ihm doch noch verzeiht. Später versichert Laura John in "GZSZ", dass ihr Liebesgeständnis nur eine Notlüge war.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nicos organisiert spontan eine Feier, während Jakob allein in Amelies Wohnung leidet. Bei einem Abendspaziergang beobachtet er seine Ex-Familie beim Feiern - ausgerechnet an seinem vermeintlichen Todestag. Gekränkt dreht er um und steht plötzlich vor Inken. Die fällt vor Schreck in Ohnmacht. Nach Mia und Gunters gescheitertem Kuppelversuch haben Franzi und David das Gefühl, das Schicksal sei gegen sie. Doch dann kommt es zu einer unerwarteten Begegnung, die alles ändert. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Josie ist außer sich, als sie Paul am nächsten Morgen in Tatjanas Bett vorfindet. Obwohl Paul einen Filmriss hat und sich nicht daran erinnern kann, wie er in Tatjanas Bett gekommen ist, ist er sich sicher, Josie nicht betrogen zu haben. Doch Constanzes Plan geht auf, denn Josie bringt es nicht über sich, Paul diesen vermeintlichen Fehler zu verzeihen. Mit Constanze als Anwältin an seiner Seite ist Christoph bereits zuversichtlich, dass Ariane für eine lange Zeit hinter Gittern verschwinden wird. Doch dann muss ihm Constanze mitteilen, dass Ariane auf Schuldunfähigkeit plädiert. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva und Dominic sind endlich glücklich, doch eine letzte, schwierige Offenbarung steht für Dominic noch an. Als Monika den Eindruck gewinnt, dass ihr Liebster Jakob ihr einen Antrag machen will, wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Till ist zwischen Vaterpflichten und der Sehnsucht nach Mareike hin- und hergerissen. Ausgerechnet sein Sohn Noah bringt Till auf die Lösung für sein Problem. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian gibt die Hoffnung nicht auf, dass Nathalie ihm verzeiht und ihm eine zweite Chance gibt. Simone ärgert es, dass Isabelle Leyla in einen Knebelvertrag gelockt hat. Sie ist nicht bereit, dies hinzunehmen. Yannick ärgert sich über die Sozialstunden. Doch als er sich um einen Jungen mit Down-Syndrom kümmern soll, freut er sich auf die Aufgabe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sunny erfährt über Umwege, dass Philip sich aus Eifersucht dazu hinreißen lassen hat, Noahs Geburtstagsgeschenk zu unterschlagen. Ihr wird überrascht klar, dass Philip offensichtlich tiefere Gefühle für sie hatte. Laura versichert John, dass ihr Liebesgeständnis nur eine Notlüge war, um ihren Job zu retten. Auch wenn John die Erklärung bereitwillig glauben will, spüren beide in einem nahen Moment, dass sie inzwischen viel mehr verbindet.