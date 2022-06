In "Unter uns" findet Sina bei Britta Anzeichen für eine Krankheit. Deniz will in "Alles was zählt" verhindern, dass Imani zurück in den Kongo geschickt wird. In "GZSZ" verbringen Moritz und Luis einen romantischen Abend.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy macht Ringo schuldbewusst ein Geständnis - nicht ahnend, dass auch Ringo ihm etwas verschweigt. Als Britta in einer unangenehmen Situation Krankheitssymptome simuliert, muss sie notgedrungen zu Sina. Die stellt tatsächlich fest, dass etwas mit Britta nicht stimmt. Als Tobias Besuch von seiner Mutter bevorsteht, versucht er, David auszuquartieren. Pia und David verbindet durch Rolf eine heikle Vergangenheit. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny will um jeden Preis verhindern, dass TaclaEnergy! zugrunde geht und ist dafür sogar bereit, sich gegen Justus zu stellen. Deniz will verhindern, dass Imani zurück in den Kongo geschickt wird. Eine Scheinehe scheint ihm die beste Option - aber was sagt Imani dazu? Chiara fühlt sich von Simone verraten. Als überraschend die Fitness-Influencerin Jill im Zentrum auftaucht, kommt ihr diese Ablenkung gerade recht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz ist erleichtert, dass Luis ihm nicht länger aus dem Weg geht, und sie einen romantischen Abend verbringen. Er ahnt nicht, dass Luis davon ausgeht, dass es ihre letzte gemeinsame Nacht werden könnte. Paul will sich von Tuner nicht zu einer Entscheidung drängen lassen. Andererseits muss er sich fragen, warum und wie lange er noch an der Vergangenheit festhalten will.