14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Charlotte will ihr Leben umkrempeln und kommt ohne das Wissen ihrer Eltern bei Simon unter. Der ist von seiner Schwester genervt und möchte sie loswerden. Während Charlotte mit Hannes meditiert, um zur Ruhe zu kommen, informiert Simon seine Eltern. Anette wird auf der Straße überfallen. Ein Unbekannter kommt ihr zu Hilfe - Malte. Fasziniert lässt sie sich auf ein Date mit ihm ein. Was sie nicht weiß: Er ist der Bewerber auf ihre Stellenanzeige und hat den Überfall inszeniert, um so zu punkten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Erik Christoph mit einem Überweisungsfehler konfrontiert, wird diesem bewusst, dass er von Yvonne reingelegt wurde. Daraufhin trennt Christoph sich von ihr und feuert sie außerdem. Helene stattet auch Max einen Überraschungsbesuch ab und unterbricht ihn dabei, wie er zusammen mit Vanessa sein Wahlkampagnenvideo ansieht. Zunächst freut sich Helene ihren Sohn wiederzusehen, jedoch äußert sie schnell ihre Zweifel an Max' Politik-Plänen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva drängt Benedikt, Dominic langfristig an Huber-Bau zu binden, damit er nicht aus Köln wegzieht. Sie ist heilfroh, als Dominic unterschreibt, bis sie erfährt, wer Dominic geoutet hat. Ringo will seinen Seitensprung verdrängen und vor Easy so tun, als wenn nichts passiert wäre. So einfach ist das nicht. Tobias erfährt erschrocken, dass David Marie von ihrer Verwandtschaft erzählt hat, und Marie ist plötzlich verschwunden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian respektiert Malus Wunsch, sich mit Justus friedlich zu einigen. Damit kann er auch seine skeptische Ehefrau Nathalie beeindrucken. Als Jenny skeptisch auf die Verlobung von Deniz reagiert, verfolgt Imani die Angst aufzufliegen bis in ihre Träume. Leyla hat sich Hals über Kopf verliebt und Oskar geht es genauso. Alles scheint perfekt, bis Leyla erfährt, dass Oskar zurück nach Südkorea muss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin ist genervt. Tobias kommt viel zu spät zu einem Termin, bei dem er die Kundin aber mit seinem Charme besänftigen kann. Diese macht ihm eindeutige Avancen und in Katrin steigt die Eifersucht, wodurch sie sich in eine Notlage bringt. Martins emotionaler Appell hat Toni berührt. Sie kann nicht anders, als bei der nächsten Gelegenheit Martin helfend unter die Arme zu greifen und muss sich fragen, ob Martin eine zweite Chance verdient hat.