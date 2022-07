In "Rote Rosen" ist Nici von ihrem Liebeskummer überfordert. Henning versucht in "Alles was zählt", vor seinen Gefühlen vor Daniela zu fliehen. Bei "GZSZ" lässt Jonas Luis vor Moritz auffliegen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nici ist überfordert von ihrem Liebeskummer und auch Finn leidet. Dabei legt er sich sogar mit Hendrik an. Sandra hofft noch, dass die Kinder wieder zusammenkommen. Umso mehr ist sie geschockt, als Bernd ihr offenbart: Eine Trans-Frau passt nicht zu Finn. Malte hat sich von der Fliegerei verabschiedet und braucht dringend den Job bei Anette. Doch die hat inzwischen einen anderen Disponenten eingestellt. Da Malte nun für Anette Privatsache ist, lädt sie ihn auf ein eindeutiges Date ein. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Trotz Helenes Sorgen, dass Gerry bei seiner Arbeit am Gestüt auch reitet, muss sie sich eingestehen, dass ihr Sohn mittlerweile sehr selbstständig geworden ist und sie ihm mehr Vertrauen schenken muss. Als Carolin Gerry bittet, eines der Pferde auszureiten, hat er einen Unfall. Gerry will den Vorfall zunächst verschweigen, doch dann zeigt sich das Ausmaß des Sturzes. Max muss erkennen, dass die bürokratischen Hürden für seine Kandidatur zum Gemeinderat hoch sind, und erhofft sich durch Hildegard und Alfons sowie deren Beziehungen in Bichlheim eine Erleichterung. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina plant eine Geburtstagsüberraschung für Bambi, nicht ahnend, dass sie ihn damit in Sorge um sie versetzt. Das führt zu einem folgenschweren Missverständnis. Easy ist zutiefst verletzt von Ringos Seitensprung. Gekränkt greift er zu drastischen Mitteln. Cecilias Aktion verschafft Nika und Paco die unwillkommene Aufmerksamkeit zahlreicher Trittbrettfahrer. Beinahe übersehen sie so die heiße Spur, die sich auftut. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus wiegt Malu in Sicherheit, damit er und Jenny einen perfiden Plan durchziehen können. Lucie glaubt ihrem Bruder Yannick, seiner Freundin Isabelle nichts verraten zu haben. Sie und Simone müssen sich nun fragen, wer dann im Zentrum falschspielt. Eigentlich ist Verliebtsein ja was Schönes, doch Henning versucht, vor seinen Gefühlen vor Daniela zu fliehen. Das Schicksal führt die beiden jedoch schnell wieder zusammen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Philip verteidigt John gegenüber seinen Entschluss, Noahs Betrug für sich zu behalten. Als Sunny Philip mit einem Imagefilm hilft, genießt er das Zusammensein. Doch kurz darauf wird er von Noah beschuldigt, ihn verpfiffen zu haben und steht vor Sunny als Verräter da. Luis ist froh, dass Jonas ihn deckt. Doch Jonas ist daraufhin Moritz' Spott ausgeliefert. Während Luis glücklich ist, kann Jonas nicht länger an sich halten und verrät Luis.