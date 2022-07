Bei "Sturm der Liebe" gerät Yvonne in eine peinliche Situation. Chiara setzt sich in "Alles was zählt" über Deniz' Anweisungen hinweg. In "GZSZ" verliert Noah seinen Chefarztposten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben traut Malte nicht über den Weg. Auf Maltes Initiative hin bietet Anette Ben einen Job als Fahrer an. Ben fragt sich misstrauisch, was Malte damit bezweckt. Malte gibt zu, dass er so Bens Misstrauen ausräumen möchte. Ben imponiert die Offenheit und er sagt zu. Bernd ist von Nicis Anschuldigungen getroffen und zieht sich mit Finn zum Angeln zurück. Sandra begreift, dass sie Bernd zu Unrecht misstraut. Als sie sich entschuldigt, fordert Bernd: Zwischen Mutter und Tochter muss sich was ändern. Damit hat Sandra nicht gerechnet. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Erik will die erste Nacht mit Yvonne als Paar zu etwas Besonderem machen und verspricht ihr, die Fürstensuite zu buchen. Nichts ahnend, dass Erik keinen Erfolg hatte und die Suite bereits für einen anderen Gast reserviert wurde, macht sich Yvonne auf den Weg. Dort findet sie zunächst nur einen gedeckten Tisch vor. In Erwartung des Großauftrags kreiert Josie unterdessen eine "Frühlingserwachen"-Praline, die sie Paul zum Probieren geben will. Leon plagt das schlechte Gewissen, da er Josie nicht nur den Auftrag weggeschnappt, sondern ihr vielmehr immer noch nicht gestanden hat, wer er ist. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia und Corinna kommen sich in die Quere, als beide heimlich einen Schwangerschaftstest machen wollen. Dann müssen sie der Wahrheit ins Gesicht schauen. Als seine romantische Überraschung mit Nika ins Wasser fällt, wirft Paco David Sabotage vor. In David regt sich langsam der Trotz. Jakob passt es nicht, dass Rufus seine Einsamkeit mit aktionistischer Fürsorge bekämpft. Irgendwie muss er seinen Freund auf andere Gedanken bringen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara ist fest entschlossen, die Alpen-Meisterschaften zu gewinnen. Und zeigen, dass sie die Nummer 1 ist. Sie setzt sich sogar über Deniz' Anweisungen hinweg. Als Maximilian Malu Nathalie zuliebe fallen lässt, wird Malu zutiefst enttäuscht und bricht zusammen. Imani ist erleichtert, als sie ihre verlorengeglaubte Tasche zurückbekommt. Ihr wird klar, dass sie noch nicht bereit ist loszulassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Noahs Befürchtung bewahrheitet sich und er wird seines Chefarztpostens im Jeremias enthoben. Sein Ärger gegen Philip bricht sich Bahn. Paul bemüht sich, Ginas Befürchtung zu zerstreuen. Doch so ganz überzeugend ist er dabei nicht. Trotzdem zwingt sich Gina, ihm zu glauben. Sie will, dass es zwischen ihnen funktioniert.