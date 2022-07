Max gerät in "Sturm der Liebe" mit Werner aneinander. In "Unter uns" beschuldigt Paco David, ihn im Keller eingesperrt zu haben. Später lässt Noah in "GZSZ" keine Gelegenheit aus, gegen Philip zu schießen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette ist eifersüchtig, weil Malte die Nacht mit Carla verbracht hat. Doch Malte bleibt cool. Als Anette etwas mit ihrem Noch-Ehemann in Goslar zu klären hat, nutzt er die Gelegenheit für einen Probelauf seiner illegalen Geschäfte: Er versteckt ein Bündel Geldscheine in einer Transportkiste. Amelie ist sauer auf Charlotte, nachdem diese Amelies Investor vergrault hat. Charlotte hat ein schlechtes Gewissen und sucht Trost bei Hannes. Nach einer Meditationssession leitet sie ein Geschenk von Doris an Amelie als Wiedergutmachung weiter. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Mit einem Stand im Dorf will Max auf seine Kampagne "Bezahlbarer Wohnraum" für die Gemeinderatswahl aufmerksam machen und gerät dabei mit Werner aneinander. Denn Werner vertritt die Meinung, dass man seine Ziele nur mit harter Arbeit erreichen kann. Mit Constanzes Frage konfrontiert, ob er wirklich mit ihr zusammen sein will, muss sich Paul über seine Gefühle für Josie klar werden. Er ahnt, dass aus Josie und Leon ein Paar werden könnte, und er erinnert sich, warum er damals mit Constanze zusammengekommen ist ... 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paco beschuldigt David, ihn im Keller eingesperrt zu haben. Als Robert David entlastet, muss Paco sich entschuldigen. Die Wahrheit aber kennt nur David selbst. Theo bekommt mit, wie sehr Monika nach der Trennung von ihrem Freund Jakob leidet. Um sie wieder zum Lachen zu bringen, betreibt er einen ungewöhnlichen Aufwand. Corinna gesteht Chris ihre Schwangerschaft. Seine Reaktion hat für beide emotionale Folgen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Malu improvisiert verzweifelt einen riskanten Plan, als sie Maximilians Unterstützung verliert und sich machtlos Justus ausgeliefert sieht. Leyla nimmt der Abschied von Oskar auf unbestimmte Zeit so sehr mit, dass ihr Lauf bei den Alpen-Meisterschaften auf der Kippe steht. Simone ist fassungslos, als Oskar sie belügt, um länger in Essen bleiben zu können. Doch seine Gefühle für Leyla lassen sie nicht kalt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz und Luis erkennen, dass Jonas sich oft wie das fünfte Rad am Wagen fühlt. Kurzerhand beschließen sie, Nihats Zimmer unterzuvermieten und bei der Gelegenheit gleich eine neue Flamme für Jonas zu finden. Während Philip sich nicht von Noah einschüchtern lässt, lässt der keine Chance aus, gegen Philip zu schießen. Das missfällt zunehmend auch Sunny.