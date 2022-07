"Sturm der Liebe": Josie ist überrumpelt, als Leon ihr gesteht, dass er in sie verliebt ist.

Leon gesteht Josie in "Sturm der Liebe" seine Gefühle. Bei "Unter uns" erfährt Britta, wer David wirklich ist. In "GZSZ" will Johanna ihre eigene Agentur gründen.