14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Bernd sieht, wie Finn unter der Attacke im Gemüseladen leidet, und zweifelt erneut an der Verbindung. Er setzt eine Intrige in Gang, die Finn und Nici auseinander bringen soll. Sandra dagegen versucht Nici auszureden, sich aus Liebe von Finn zu trennen. Malte schafft es, sich nicht als "Peer" zu outen, und löscht sein Profil. Anette ist sauer und verabredet sich spontan mit einem anderen Mann zu einem Date. Dass lässt Malte nicht kalt und er sagt ihr endlich die Wahrheit. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Corinna bekommt das ungute Gefühl, dass Cecilia ihren Schwangerschaftsabbruch überstürzt vorantreibt. Da muss sie handeln - auch hinter Cecilias Rücken. Um Maries Eskapaden zu bremsen, muss Tobias die undankbare Rolle des strengen großen Bruders annehmen. Prompt folgt die schwesterliche Rache. Bambi ist entschlossen, den Dealer, der ihn und Sina angegriffen hat, auszuschalten. David interpretiert die Aufgabe radikaler als von Bambi gedacht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie ist geschockt, dass Frank Giese sie zu einem Date gelockt hat. Plötzlich taucht auch Maximilian auf. Chiara ist mit Leyla als Konkurrentin um den Titel der EM-Botschafterin konfrontiert. Der Ärger darüber spornt sie zur Höchstleistung an. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Beeindruckt von Sunnys Worten, macht Noah Nägel mit Köpfen. Verknallt genießen die beiden die neue Freizeit, als Noah sich im Rausch der Gefühle überfordert ins nächste Fettnäpfchen setzt. Während Johanna von der Polizei abgeliefert wird und sich eine Standpauke von Katrin anhören muss, plagt die Jungs das schlechte Gewissen. Da machen sie eine überraschende Entdeckung im Vereinsheim, die sich für Johanna auszahlen würde.