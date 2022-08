"Alles was zählt": Justus macht sich Sorgen um seine Zukunft.

In "Rote Rosen" erfährt Hendrik, dass Annemarie sich verlobt hat. Justus plagen in "Alles was zählt" Geldsorgen. Bei "GZSZ" lässt sich Toni auf ein klärendes Gespräch mit Nina ein.