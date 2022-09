Jakob schafft es in "Unter uns" nicht rechtzeitig, Rufus vor Antonia zu warnen. In "Alles was zählt" nutzt Isabelle Leylas schlechtes Gewissen für ihre eigenen Zwecke. Um Emily nicht zu enttäuschen, greift Sunny in "GZSZ" zu einer Notlüge.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Malte besucht Petrov im Gefängnis und nimmt ihm den Sinneswandel ab. Er beschließt nicht unterzutauchen und feiert mit Anette ihre gemeinsame Zukunft in Lüneburg. Währenddessen wird Ben in der Spedition von einem Einbrecher angegriffen. Bernd entschuldigt sich bei Nici für sein intrigantes Verhalten. Nici hat nichts dagegen, falls Sandra Bernd eine zweite Chance gibt. Sandra ist gerührt und überfordert zugleich. Als Bernd seine letzten Sachen abholt, kommen die beiden sich nahe - kann sie Bernd vergeben? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Alexandra reagiert verärgert auf Christophs Einladung zu einem gemeinsamen Urlaub. Als Christoph ihr jedoch später bei einer Sportverletzung im Wald hilft und ihr seine Gefühle gesteht, wird Alexandra klar, dass sie Christophs Annäherungsversuche nicht kaltlassen. André ist erbost über die Spar-Aktion der "Schoko-Götter" und befürchtet, dass Josies qualitativ hochwertigere, aber teurere Pralinen nicht mehr konkurrenzfähig sind. Er will mit seinen Mitteln zurückschlagen und startet mit Helenes Hilfe eine Gegenaktion. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy steht Ringos drastischer Idee unentschlossen gegenüber. Während er mit sich ringt, ahnt er nicht, dass das Schicksal schon für ihn entschieden hat. Paco erkennt, dass David einmal mehr am längeren Hebel sitzt. Als dieser ihm versöhnlich die Hand reicht, muss Paco entscheiden, ob er den Kampf aufgibt. Jakob kommt zu spät, als er Rufus vor Antonia warnen will. Aber Rufus hat eine Idee, wie er der Geschichte ein neues Ende geben kann. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Giese will sich noch lange nicht geschlagen geben. Isabelle nutzt Leylas schlechtes Gewissen für ihre eigenen Zwecke aus und verdonnert sie dazu, ihre Schulden im Prunkwerk abzuarbeiten. Ganz zum Ärger von Lucie. Imani lernt Dr. Bach kennen und versteht nicht, warum Yannick so eine schlechte Meinung von dem Chefarzt hat. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin ist tief getroffen und versucht telefonisch, an Tobias und seine Vernunft zu appellieren, dieser reagiert jedoch nicht. Sunny bringt es im ersten Moment nicht übers Herz, Emily zu gestehen, dass sie die Auktion vergessen hat. Stattdessen greift Sunny zu einer Notlüge und versucht, ihre Kontakte spielen zu lassen.