Carolin macht Leon in "Sturm der Liebe" ein Geständnis. In "Unter uns" flirtet Jakob mit einer schlagfertigen Fremden. Später gerät Nihat in "GZSZ" unter Druck, als er Tuners Geburtstag vergisst.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Charlotte glaubt ein "Date" mit Philip im Hotel zu haben. Kurz vorher bekommt Finn mit, dass es Philip nur um ein Jobangebot geht. Um ihr die Peinlichkeit zu ersparen, löst Finn im Affekt den Feueralarm aus. Hendrik bemüht sich Annemarie zu erklären, warum er die Anrufe von Joe und Sam verpasst hat. Sie geht nicht drauf ein und suggeriert Hendrik, dass die zwei enttäuscht sind. Hendrik versucht optimistisch zu bleiben, bis Sandra ihm mitteilt, dass gegen ihn ein Verdacht wegen Kindesbelästigung vorliegt und die Staatsanwaltschaft ermittelt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Während Leon eine Reitstunde von Carolin bekommt, scheint eines der Kinder, die ebenfalls auf dem Gestüt Reiten lernen, zu fehlen. Als Leon bei der Suche hilft, stellt sich glücklicherweise schnell heraus, dass es sich bei dem Verschwinden des Kindes um ein Missverständnis gehandelt hat. Durch die gemeinsame Sorge nähern sich Carolin und Leon an und Carolin macht Leon ein Geständnis. Da Helene der Überzeugung ist, eine schlechte Mutter und schuld an Gerrys Zustand zu sein, möchte ihr André helfen. Als ihm Helene von ihren Selbstvorwürfen und Unsicherheiten in der Schwangerschaft erzählt, verdeutlicht ihr André, wie stolz sie sein kann, einen Sohn wie Gerry zu haben. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi ist zutiefst geschockt über sein unerwartetes Todesurteil. Es gelingt ihm nicht, mit Sina darüber zu sprechen. Jakob wird in einen flirty Schlagabtausch mit einer Fremden verwickelt, die den Macho Jakob spielerisch abtropfen lässt, doch man begegnet sich immer zweimal im Leben. Theo merkt, dass Monika trotz aller Lockerheit angefressen wegen Cecilia ist. Er gibt alles, um sie zu besänftigen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie hofft darauf, Maximilian von ihrem Plan überzeugen. Leyla bereitet sich motiviert auf einen Workshop vor. Daniela will Henning mit einem romantischen Date überraschen. Sie ahnt nicht, dass sie mit ihrer Idee alte Wunden aufreißt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nihat steht unter Druck, nachdem er Tuners Geburtstag vergessen hat. Er braucht nun dringend ein Geschenk. Ausgerechnet Lilly bringt ihn auf die zündende Idee. Obwohl Gerner Yvonne der Schummelei überführt hat, will diese eine Niederlage nicht akzeptieren. Das führt dazu, dass die beiden den Abend zunächst getrennt voneinander verbringen.