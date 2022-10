Alexandra kämpft in "Sturm der Liebe" mit ihren Gefühlen für Christoph. In "Alles was zählt" söhnt sich Chiara auf ihre eigene Art mit Leyla aus und bei "GZSZ" kommt Nina unverhofft zu einem Date.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Malte zieht seine Erpressung durch und Petrov sichert ihm eine Beteiligung am Drogenschmuggel-Gewinn zu. Als die erste Geldlieferung eintrifft, ist Malte obenauf und macht Anette eine luxuriöse Überraschung. Birgit weiß, dass Finn den Fehlalarm im Hotel ausgelöst hat und verlangt, dass er die Kosten übernimmt. Auch sein Charme hilft ihm nicht weiter. Da fällt ihm zufällig der Becker-Schläger von Mathias in die Hände. Simon rät ihm, den Schläger zu verkaufen - doch das ist für ihn keine Option. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Obwohl Alexandra mit ihren Gefühlen für Christoph kämpft, stimmt sie Markus' Plan zu, Christoph bei einer Wanderung auf ihre Seite zu ziehen. Als Christoph und Alexandra ein Picknick machen, scheint sie jedoch den eigentlichen Plan aus den Augen zu verlieren. Shirin ist verletzt, als Gerry sein Recht als Pächter geltend macht und fordert, dass Helene weiterhin im Beautysalon arbeiten darf. Während Shirin auf Abstand geht, ist Gerry von ihrer Reaktion überfordert und sucht Eriks Rat. Auch Helene erkennt, wie unglücklich Gerry und Shirin sind, und trifft eine Entscheidung. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt verspricht Ute, keine weiteren Bestechungsversuche in Richtung Buchner zu unternehmen. Doch das Spiel hat gerade erst begonnen. Paula will nicht hinnehmen, dass Theo sie nicht zur Mitbewohnerin haben will. Rufus erkennt, dass er Lulu, angestachelt von Jakob, Unrecht getan hat. Er verbündet sich mit Lulu. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian und Justus wollen ihr Geheimnis für sich behalten. Doch dann sieht Maximilian, wie Nathalie damit zu kämpfen hat. Chiara muss erkennen, dass nicht Leyla Schuld an ihrer Verletzung hat, sondern sie selbst. Sie söhnt sich auf ihre eigene Art mit Leyla aus. Daniela kommt auf eine Idee für ein neues Projekt, das sie mit Henning und Ben angehen möchte. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina ist überrascht, als sie eine spontane Einladung zu einem Date von einer Zufallsbekanntschaft bekommt. Als Jessica, Toni und Luis sie liebevoll drängen, sagt Nina zu. Tatsächlich verstehen sie und Markus sich auf Anhieb. Laura und John sind gleichermaßen gekränkt, weil sie sich gegenseitig absprechen, gute Chefs zu sein. John geht schließlich einen Schritt auf Laura zu.